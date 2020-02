Bloggerin Mia de Vries stirbt an Krebs – mit 29 Jahren

Anzeige

Es ist traurige Gewissheit: Bloggerin Mia de Vries ist an ihrem Krebsleiden gestorben. Am Sonntagnachmittag postete ihr Ehemann einen emotionalen Post bei Instagram, in dem er ihre Follower über den Tod seiner Frau informierte: “Heute Nacht, etwa 0.33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin friedlich eingeschlafen … eine getrocknete Träne haben wir an ihrem rechten Auge gesehen. Sie wollte uns alle, die sie unendlich lieben, niemals verlassen, und dafür hat sie gekämpft bis zur letzten Sekunde.”

Seit 2017 kämpfte “vriesl” gegen den Krebs

Mit ihrer Brustkrebserkrankung ging die 29-jährige Bloggerin stets offen um, wollte anderen Betroffenen Mut machen. Auf ihrem Instagram-Account dokumentierte sie ihre Behandlung und berichtete von den Aufs und Abs der vergangenen Jahre.

Vor einigen Wochen verabschiedete sie sich dann in ihren Insta-Stories von ihren Followern: “Instagram war eine tolle Zeit für mich und ich werde das sehr vermissen”, so die Bloggerin in den Clips. Darüber hinaus rief sie dazu auf, dass ihre Follower auf sich aufpassen, auf ihre Körper hören und nett zueinander sein sollen. Die Story beendete sie mit den Worten “Wir sehen uns irgendwann alle wieder, ich stell schon mal ’ne Flasche Kölsch für alle kalt”.

Nun ist “vriesl” tatsächlich gegangen, aus einer damals von Ärzten aufgestellten Lebenserwartung von wenigen Monaten machte sie drei Jahre. Drei Jahre, die sie mit ihrer Familie verbringen konnte.

RND/liz