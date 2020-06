Blaue Haare, rosa Pulli: Oliver Pocher parodiert Rezo

Anzeige

Anzeige

Seit Oliver Pocher sowohl bei Instagram als auch in seiner neuen TV-Show “Pocher - Gefährlich, Ehrlich” verschiedene Influencer und Promis an den Pranger stellt, haben diese nichts mehr zu lachen. Oliver Pocher jedoch umso mehr.

Vor allem Influencerin und Instagrammerin Anne Wünsche stand zuletzt häufig im Fokus der pocher’schen Lästerattacken, hat daraufhin sogar eine Unterlassungsklage gegen den Comedian durchgesetzt. Da der Entertainer das Lästern über die 28-Jährige offenbar einfach nicht lassen kann, hat er sich für seinen neuesten Verbalangriff etwas ganz Besonderes überlegt: Er lässt kurzerhand YouTuber Rezo sprechen. Oder anders gesagt: Er schlüpft kurzerhand in die Rolle des besagten YouTubers.

“Rezo hat ein neues Video für morgen angekündigt!! Nach der Zerstörung der CDU und der Medien … Die Zerstörung der Anne Wünsche. Morgen Exklusiv!” – mit diesen Worten kündigt Oliver Pocher am Mittwochabend das Programm seiner neuen TV-Show “Pocher - Gefährlich, Ehrlich” an. Zu sehen ist der 42-Jährige in dem Posting in einer Rezo-Kostümierung vor dessen vermeintlicher Dreh-Kulisse.

Anzeige

Was die Zuschauer – und Anne Wünsche am Donnerstagabend erwartet, verrät der Comedian noch nicht. Doch auch YouTuber Rezo dürfte vermutlich Interesse daran haben, inwiefern er von dem Moderator und Spaßvogel parodiert wird.