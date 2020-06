Black Lives Matter: ProSieben zeigt Montag Spezial-Sendung "Die Welt gegen Rassismus"

Anzeige

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ist eine Debatte über Rassismus auf der ganzen Welt entfacht. Unter dem Motto #BlackLivesMatter gehen Millionen Menschen weltweit auf die Straße und demonstrieren gegen Polizeigewalt und Rassismus.

Der TV-Sender Pro7 hat jetzt kurzfristig sein Programm geändert und will in einem “ProSieben Spezial” über das Thema berichten. Die 20-minütige Sondersendung “Black Lives Matter - Die Welt gegen Rassismus” wird am Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die “Simpsons”, die den Sendeplatz eigentlich belegen, werden im Anschluss laufen.

Proteste in den USA

In den Spezial-Sendungen macht Pro7 auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam. Dieses Mal soll es um die Proteste in den USA gehen.