“Black is King”: Beyoncé veröffentlicht ihren Disney-Film

New York. Pop-Star Beyoncé (38) hat am Freitag ihren angekündigten Film mit dem Titel "Black is King" für den Streamingdienst Disney Plus veröffentlicht. Das gab der Streamingdienst auf Twitter bekannt. Das sogenannte visuelle Album sei ein "wichtiges Bekenntnis in üppiger visueller Darstellung, das die Widerstandsfähigkeit und Kultur der Schwarzen feiert", hieß es auf der Website von Disneyplus. "Der Film unterstreicht die Schönheit der Tradition und Güte der Schwarzen."

Die knapp eineinhalbstündige Produktion – eine Mischung aus Film und Musik – basiert auf Beyoncés Album “The Lion King: The Gift” aus dem vergangenen Jahr. “Das Leben schwarzer Familien im Lauf der Zeit wird in einer Erzählung über die transzendente Reise eines jungen Königs durch Verrat, Liebe und Selbstidentität gewürdigt,” hieß es. Beyoncé führte bei dem Film auch Regie.