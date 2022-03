ARD-Ökodrama „Bis zum letzten Tropfen“: Wenn das Wasser knapp wird

Anzeige

Alle Welt redet derzeit über Öl und Gas – doch dieser Fernsehfilm rückt eine andere kostbare Ressource in den Mittelpunkt: Trinkwasser. Sebastian Bezzel („Dampfnudelblues“) spielt in „Bis zum letzten Tropfen“ (Mittwoch, 16. März, um 20.15 Uhr in der ARD) Martin Sommer, den Bürgermeister eines finanziell klammen Städtchens, der die Entnahmerechte für das Tiefengrundwasser an einen multinationalen Getränkekonzern verkauft – mit dramatischen Folgen. Das Ökodrama ist das fiktionale Highlight des ARD-Events „#unserWasser“, das die Gefährdung der Trinkwasserversorgung in Zeiten des Klimawandels beleuchtet.

Der verwitwete Dorfchef Martin Sommer lebt mit seiner Tochter Ava (Hannah Schiller), einem von Greta Thunberg inspirierten Teenager, im lieblichen Taubertal. Die Gegend ist schön, aber strukturschwach, und als das Rathaus saniert werden muss, weiß der gutmütige Provinzpolitiker nicht, woher das Geld kommen soll. Da erscheint ihm das Angebot der Firma Pure Aqua, für die Entnahmerechte am Grundwasser viel Geld zu bezahlen und überdies Arbeitsplätze zu schaffen, verlockend.

„Bis zum letzten Tropfen“ ist ein Themenfilm mit aufklärerischer Absicht. Er basiert auf Recherchen von Daniel Harrich, der sich mit Filmen wie „Meister des Todes“ über deutsche Waffenexporte einen Ruf als Vater des investigativen Spielfilms in Deutschland machte. Sein Film ist prominent besetzt: Ulrich Tukur verkörpert den Deutschland-Chef der Getränkefirma. Für diesen jovialen Schurken könnte man sich keine bessere Besetzung vorstellen.

„Bis zum letzten Tropfen“, ARD, mit Sebastian Bezzel, Ulrich Tukur, Hannah Schiller, Michael Roll, 16. März 2021, 20.15 Uhr