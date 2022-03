Glastonbury-Festival mit Billie Eilish und Paul McCartney

Anzeige

London. Nach mehrjähriger Corona-bedingter Pause kehrt das legendäre britische Rock- und Popfestival Glastonbury in diesem Jahr zurück. Auf der Bühne stehen dabei Stars wie Billie Eilish und Paul McCartney, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Auch der US-Rapper Kendrick Lamar und Diana Ross sollen bei dem Festival vom 22. bis 26. Juni in der südwestenglischen Grafschaft Somerset dabei sein. Ex-Beatle McCartney spielte 2004 zum letzten Mal in Glastonbury.

„Paul McCartney dabei zu haben, ist für uns offensichtlich ein Traum, ein großer Moment in unserer Geschichte“, sagte Veranstalterin Emily Eavis der BBC zufolge. McCartney, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, sei der älteste „Headliner“ in der Geschichte des Festivals, die 20 Jahre alte US-Amerikanerin Billie Eilish hingegen die jüngste, berichtete die BBC. Zum Glastonbury-Festival werden regelmäßig etwa 200 000 Besucher erwartet.