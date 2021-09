Inhalte am Wahlsonntag ungenehmigt genutzt: ARD geht rechtlich gegen Bild TV vor

Anzeige

Köln. Im Konflikt um die Nutzung von nicht genehmigten Inhalten hat die ARD juristische Schritte gegen Bild TV eingeleitet. „Wir haben uns entschlossen, rechtlich gegen Bild TV wegen der aus unserer Sicht rechtswidrigen Übernahme unserer Berichterstattung vorzugehen“, teilte die ARD dem Evangelischen Pressedienst am Donnerstag in Köln mit. Der Rundfunkverbund und das ZDF werfen Bild TV vor, am Wahlabend Live-Inhalte ohne deren Einwilligung genutzt zu haben.

Bei den nicht genehmigten Inhalten geht es nach ARD-Angaben vor allem um die ersten Prognosen vom Sonntagabend und die „Berliner Runde“. Wie viele Minuten genau genutzt wurden, müsse die Prüfung ergeben.

Bild TV beteuert klaren Hinweis auf Quelle

Bild TV hatte erklärt, die Bundestagswahl sei ein zeithistorischer Moment gewesen. Man habe die unterschiedlichen Prognosen „mit klarem Quellenhinweis live zitiert und ausgewählte Sequenzen aus der ‚Berliner Runde‘ übernommen“. „Falls sich aus der Übernahme seitens Bild Ansprüche von ARD und ZDF ergeben sollten, sind wir gerne bereit, diese zu begleichen“, hieß es.

Der Sender Bild TV ist am 22. August gestartet. Kern ist das Live-Programm „Bild Live“ mit News und aktuellen Themen. Ergänzt wird das Angebot durch Dokumentationen und Reportagen sowie Politik-, Sport-, Unterhaltungs- und Crime-Formate. Produziert wird „Bild Live“ aus einer neuen TV-Unit in der WeltN24 GmbH.