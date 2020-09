“Big Performance”: Motsi Mabuse legt sich auf Twitter mit Zuschauern an

Anzeige

Am Samstagabend lief die zweite Folge der vorab aufgezeichneten Musikrateshow “Big Performance” (RTL). Darin muss ein prominentes Rate-Trio, bestehend aus Michelle Hunziker, Guido Maria Kretschmer und Motsi Mabuse, erraten, welche Promis unter den Masken von Musiklegenden wie Tom Jones oder Elton John stecken.

Vor allem der Promi mit der Elton-John-Maske sorgte mit seiner Performance des Klassikers “I’m Still Standing” für Begeisterung. Immer wieder rief Mabuse während der Gesangsdarbietung laut dazwischen. Davon zeigten sich mehrere Zuschauer via Twitter allerdings stark genervt. So schrieb eine Userin: “Würdet ihr bitte mal Motsi Mabuse den Ton während des Auftritts abdrehen!” Womit sie allerdings nicht gerechnet haben dürfte: Die temperamentvolle Jurorin war ebenfalls auf Twitter unterwegs und antwortete mit einem Comic-GIF, in dem ein Typ eine Fernbedienung betätigt. Dazu schrieb Mabuse: “Use it!!!” (Deutsch: Benutze sie).

Doch es blieb nicht bei dieser einzigen Antwort. Im Laufe des Abends anwortete Mabuse auf mehrere Zuschauer-Tweets. Mal konterte sie mit: “Leave me alone!! I leave you alone!!” (dt. Lasst mich in Ruhe! Ich lass euch in Ruhe!!) Ein anderes Mal forderte sie eine Zuschauerin auf, sich direkt per Mail bei RTL zu beschweren.

Am Ende wurde übrigens RTL-Nachrichtenmann Wolfram Kons enttarnt, der unter der Maske von Elton John steckte. Aber das geriet - zumindest auf Twitter - fast zur Nebensache.