„Big Performance“-Gewinnerin Patricia Kelly hatte Panikattacken unter ihrer Adele-Maske

Anzeige

Anzeige

Als Adele verkleidet hat Patricia Kelly (50) am Samstagabend die RTL-Maskenshow “Big Performance” gewonnen. Ein großer Erfolg für die Sängerin - den sie sich hart erarbeitet hat, wie sie nun verrät. Der “Bild” sagt sie zu der aufwändigen Adele-Maskerade: “Ich bekam dadurch Panikattacken, Herzrasen, Schweißausbrüche, zitternde Hände und Füße. Das war heftig und eine Mischung aus psychologischen und physischen Problemen.”

Nach der ersten Show, die am heißesten Tag des Jahres gedreht worden sei, wäre es ihr so schlecht gegangen, dass sie sich hinlegen und von einem Sanitäter behandeln lassen musste. “Ich dachte, ich kollabiere gleich.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kelly über die Maske: “Du wirst da quasi zugeklebt”

Anzeige

Doch warum erging es ihr unter der Maske so schlecht? “Du wirst da quasi zugeklebt. Es dauerte fünf Stunden, um mir dieses relativ dicke Ding aus Silikon und anderen Materialien anzulegen. Sie war an Fäden an meinen Augen und an meinem Hals befestigt, die mein Gesicht quasi geliftet haben. Ich bin ja auch älter als Adele, das war wohl nötig", erklärt sie der Zeitung. “Aber es tat auch weh. Als das das erste Mal gemacht wurde, konnte ich kaum atmen.”

Die Maske sei dann noch mal neu angepasst worden, danach sei es etwas besser geworden. Außerdem habe Kelly sich Unterstützung geholt: “Ich habe mir von einer Psychologin, die auch eine Freundin von mir ist, helfen lassen, die war beim Maskentest dabei”, erzählt sie der “Bild”.

Anzeige

Patricia Kelly ist stolz auf sich

Durchgezogen hat Kelly trotz der Tortur bis zum Ende der Sendung, was sie selbst beeindruckt: “Ich habe mich meinen Ängsten gestellt, darauf bin ich stolz. Und: Jetzt ist jede andere Show dagegen für mich eine kleine Maus und Pillepalle …”.