Köln. Er kam, sang – und musste die Show gleich wieder verlassen. In der zweiten Sendung der neuen Musikrateshow “Big Performance” (RTL) rückte ein Elton-John-Double nach. Gleich die erste Performance von “I’m Still Standing” sorgte für Begeisterungsstürme beim Publikum und Rateteam. Vor allem Motsi Mabuse feierte den Auftritt des Imitators lautstark mit.

In der zweiten Runde konnte er mit der Ballade “Your Song” allerdings nicht so recht überzeugen und musste die Show wieder verlassen. Nicht jedoch, ohne zuvor seine Silikonmaske vom Kopf zu reißen. Darunter verbarg sich Fernsehmoderator Wolfram Kons. Aufgrund eines Hinweises in einem Einspieler vermutete Michelle Hunziker bereits vorher schon, dass Kons der falsche Elton John sein könnte.

“Danke für eure liebevolle Zuwendung”, sagte das TV-Urgestein, bevor es sich nach der Maske auch die falschen Zähne aus dem Mund nahm. “Die sind mir beim ersten Lied schon fast rausgefallen”, verriet Kons und lachte.