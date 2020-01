“Big Brother” 2020 Start: Wann fängt die neue Staffel an und was ändert sich?

Anzeige

Unlängst sorgte der erste offizielle Trailer von "Big Brother" 2020 für reichlich Gesprächsstoff. Denn die Realityshow geht mit einem neuem Konzept an den Start: In der mittlerweile 13. Staffel sollen die Teilnehmer mit einem Sternesystem bewertet werden, ähnlich dem, wie man es beispielsweise aus einem Onlineshop kennt. 20 Jahre nach der Erstausstrahlung polarisiert das Format damit abermals gewaltig – und dürfte Sat.1 zumindest zu Beginn der Staffel starke Einschaltquoten bescheren.

"Big Brother": So funktioniert die Show

Ansonsten bleibt das Grundprinzip der Realityshow dasselbe: Eine Gruppe von Menschen wird über einen bestimmten Zeitraum in einem als Wohnumgebung eingerichteten Fernsehstudio untergebracht, dem sogenannten "Container". Dort bestreiten die Kandidaten ihren Alltag miteinander, müssen aber auch zusätzliche Prüfungen und Spiele absolvieren.

In regelmäßigen Abständen gibt es Wahlen, nach denen ein oder mehrere Bewohner das Haus verlassen müssen. Wer sich am längsten in der Sendung behaupten und sowohl Mitbewohner als auch Zuschauer von sich überzeugen kann, gewinnt am Ende ein hohes Preisgeld. Moderiert wird die Jubiläumsstaffel von Jochen Schropp, der schon seit 2014 bei "Big Brother" dabei ist.

"Big Brother" Start: Wann beginnt BB 2020?

"Big Brother" startet am Montag, den 10. Februar 2020, auf Sat.1. Die erste Folge, bei der es wie üblich vor allem um den Einzug der neuen Kandidaten gehen dürfte, beginnt um 20.15 Uhr.

"Big Brother" 2020 Sendetermine

"Big Brother" wird werktäglich ausgestrahlt, einen 24-Stunden-Stream wird es dieses Jahr allerdings nicht geben. Wer möglichst nichts von "Big Brother" 2020 verpassen will, muss mehrere Termine und Sendezeiten im Auge behalten. Denn neben den Tageszusammenfassungen im TV gibt es noch eine zusätzliche abendliche Liveshow an jedem Montag sowie eine zusätzliche Late-Night-Show auf Sixx. Aus dem Programm verschwindet dafür bis auf Weiteres die Show "Genial daneben - Das Quiz".

Die Sendetermine für BB 2020 gestalten sich wie folgt:

Tageszusammenfassungen von "Big Brother" 2020 im TV

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 19 Uhr Sat.1 Dienstag 19 Uhr Sat.1 Mittwoch 19 Uhr Sat.1 Donnerstag 19 Uhr Sat.1 Freitag 19 Uhr Sat.1

"Big Brother" 2020 Live-Sendung im TV

Neben den werktäglichen Folgen gibt es zwei weitere Formate: die Live-Show aus dem Haus und die Late-Night-Show.

Sendung Wochentag Uhrzeit Sender Wöchentliche Live-Sendung Montag 20.15 Uhr Sat.1 Wöchentliche Late-Night-Show Montag 22.55 Uhr Sixx

"Big Brother" im Livestream

In der neuen Staffel von "Big Brother" wird es keinen 24-Stunden-Kanal in Form eines Livestreams geben. Zunächst sollte dieser über den Streamingdienst Joyn zur Verfügung gestellt werden, diese erteilte dem Sender letztendlich aber doch eine Absage. Stattdessen soll umfangreich auf Social Media über die Bewohner und das Leben im Haus berichtet werden, so wie es auch schon bei der letzten Staffel von "Promi Big Brother" der Fall war. So wird es vermutlich dennoch Geschichten und News rund um die Uhr geben.

#BigBrother läuft in der Tageszusammenfassung lediglich von Montag - Freitag und es wird keinen 24/7 Livestream geben? Come on @sat1, wenn ihr Big Brother zum neuen Glanz bringen möchtet, dann bitte richtig...🤦🏽‍♂️ https://t.co/OkdeMy33Wa — David Gabrielczyk (@DerJungeAutor) January 11, 2020

Die reguläre Übertragung der normalen Folgen ist trotzdem über Joyn kostenfrei zugänglich. Auch für einen späteren Abruf stehen die Folgen für Zuschauer bereit.

"Big Brother" 2020: Das ist in diesem Jahr neu

Wie immer wird die neue Staffel mit einigen Veränderungen im Vergleich zu den vorherigen Jahren einhergehen. Bisher hüllt sich Sat.1 in Schweigen, was das konkrete Konzept angeht. Dank des ersten Trailers ist mittlerweile aber klar: Das TV-Projekt wird sich noch stärker auf die öffentliche Bewertung der Kandidaten fokussieren.

Was ist ein Mensch wert? @sat1 hat eine groß angelegte Marketing-Kampagne zur Rückkehr von #BigBrother gestartet https://t.co/u9LVlcdyjE pic.twitter.com/he3ygkcYaG — Medienmagazin DWDL (@DWDL) January 26, 2020

In der aktuellen Marketingkampagne der Sendung wurde bereits eine gelbe 5-Sterne-Bewertungsskala gezeigt, die im Netz teils für große Empörung sorgte. Auf Postern und Plakaten sind zudem Sätze wie "Jeder Mensch ist etwas wert. Entscheide du, wie viel." oder auch "Neu im Programm: Menschen bewerten" zu lesen.

