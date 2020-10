Berta-Schauspielerin aus “Two and a Half Men” ist tot: ProSieben ändert Programm

Anzeige

Viele Fans in ganz Deutschland trauern um Conchata Ferrell. Die Schauspielerin starb am 12. Oktober, wie verschiedene US-Medien berichteten. Sie spielte in der US-Sitcom “Two and a Half Men” jahrelang die kantige und zugleich sympatische Haushälterin Berta.

ProSieben zollt der Darstellerin Tribut und nimmt kurzerhand Änderungen an seinem Fernsehprogramm vor.

77-Jährige erlitt im Sommer schweren Herzinfarkt

“Zu Ehren von Conchata Ferrell ändern wir morgen unser Programm. Wir zeigen die besten Two and a Half Men-Folgen mit #Berta. Genaue Infos folgen. RIP Conchata Ferrell”, schrieb ProSieben auf Twitter. Wann die Folgen mit der knurrigen Haushälterin laufen, ist also momentan noch unklar. Sicher ist aber, dass sich Fans auf einen Serienmarathon mit Berta freuen können.

Conchata Ferrell starb in Folge von Komplikationen nach einem Herzstillstand. Die 77-Jährige hatte im Sommer einen schweren Herzinfarkt erlitten.

Bereits im Dezember 2019 erlitt sie eine lebensbedrohliche Nierenentzündung die sich auf ihren ganzen Körper auswirkte und ihr Blut verunreinigte. Erst im Februar wurde sie aus der Klinik entlassen.