Berlinerin entwickelt App zur Vorbereitung auf Gespräche mit Corona-Leugnern

Anzeige

Anzeige

Man wundert sich über Leute, die sich so verhalten, als wäre dies ein Jahr wie immer. Die ohne Maske in Kuscheldistanz auf Veranstaltungen beispielsweise der Dresdner Jazztage sitzen. Oder die lärmend durch die Mall of Berlin ziehen, dabei die offizielle Gesundheitspolitik diffamieren und in Abzählreimen die auszählen, die verhindern wollen, dass - bezogen auf Corona - italienische oder spanische Verhältnisse im Land einziehen. Noch schlimmer die, die auf Podien abstruse Verschwörungsszenarien vor maskenfrei tanzendem Volk ausbreiten. In jedem Bekanntenkreis gibt es einen, der bezüglich der Pandemie glaubt, gegen den Strom zu schwimmen sei der einzig wahre Kurs. Rationalen Argumenten sind diese Leute meist nicht zugänglich.

Außer, man versucht’s mit Victoria Schranks neuer „Erfindung“. Die Berlinerin hat zusammen mit dem Sozialpsychologen Roland Imhoff eine App entwickelt, mit der man lernen kann, Corona-Leugner auszuzählen. In Schranks Online-Spiel „Talk to Me - Corona Edition“ ist der User Teilnehmer eines fiktiven Gesprächs. Das virtuelle Gegenüber ist ein Verschwörungstheoretiker, auf den der Spieler immer wieder reagieren muss. Von den Antworten hängt es dann ab, welche Richtung das Spiel/Gespräch nimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Taktiken, sich nicht in die Irre führen zu lassen

Schließlich lernt man der Entwicklerin zufolge über „Talk to Me“ Taktiken, sich nicht von Eiferern in die Irre führen zu lassen. Wobei es nicht nur darum gehe, die besseren Argumente beizutragen, sondern auch die Fronten nicht zu verhärten. „Haben Sie Freunde oder Verwandte, die an Covid-19-Verschwörungen glauben“, wird man auf Schranks Startseite gefragt. Dann drückt man den Button „Let’s Play“.

Schrank habe Corona-Leugner im eigenen Umfeld erlebt, schreibt sie auf Facebook, und so eine Situation sei überhaupt nicht einfach. Sie selbst sei demnach immer darauf aus gewesen, Konflikte zu vermeiden. „Keine Energie verschwenden und vernünftig bleiben“, schreibt sie. Dann aber stellte sie sich die Frage, ob es richtig sei zu schweigen, wenn einem der Freund sagt, dass Covid-19 ein Fake sei. So sei die Idee zu dem Startup gekommen.

Anzeige

Nun hat Schrank Crowdfunding-Alarm ausgelöst und bittet um Unterstützung. 11.000 Euro benötigt sie, um das Spiel auf den Markt zu bringen. Denn es sei „wahrscheinlicher, jemandem eine andere Perspektive zu zeigen, wenn diese Person in deinem inneren Kreis ist, und dir vertraut“ - so wird Schrank bei „Gruenderszene.de“ zitiert.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Menschen, die an Verschwörungen glauben, unterscheiden sich: Für die einen ist es Lebenszweck, für andere eine Möglichkeit, das Chaos zu kontrollieren und die Welt zu vereinfachen, indem sie auf die ′′Bösewichte′′ zeigen“, formuliert es Schrank auf ihrem Facebookaccount, „einige sind ‚Neuankömmlinge‘ und zögern noch. 2020 wurde #Verschwörung-Mindset zum Mainstream. Es ist gefährlich, das zu ignorieren.“