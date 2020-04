Anzeige

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen - wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap “Berlin - Tag & Nacht” (“BTN”) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus. Seit Anfang an dabei: “Papa” Joe Möller, der den “BTN”-Fans als “WG-Vater” ans Herz gewachsen ist. Vor allem Joes Hin- und Her-Beziehung mit Peggy lässt die Zuschauer mitfiebern.

Eine neue Folge Berlin Tag und Nacht läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen?

Berlin Tag und Nacht: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von “Berlin - Tag & Nacht” passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL2.

Berlin Tag und Nacht am Mittwoch, 15.04.2020: Folge 2172

Schmidti ist gefrustet, als er nach einer Woche Schonzeit das erste Mal Jade wieder über den Weg läuft. Er muss die Frau unbedingt vergessen, so viel steht fest. Aber leichter gesagt, als getan. Doch dann erlebt er unverhofft eine Überraschung, die ihm dabei helfen könnte, dass sein Vorhaben tatsächlich gelingt: Sabrina steht unangemeldet auf dem Hausboot und verkündet, dass sie Schmidti zurückhaben will. In der Tat wird Schmidti durch das Feiern mit ihr und seinen Freunden an alte Zeiten erinnert. Und natürlich schmeichelt es ihm sehr, dass Sabrina einen Schmidti-Rap zum Besten gibt. Im Matrix wird Schmidti außerdem erneut klar, wie tief die Kluft zwischen ihm und Jade ist. Aber sollte er sich deshalb wirklich auf Sabrinas Avancen einlassen?

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2172 - Die eine oder keine. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Donnerstag, 16.04.2020: Folge 2173

Connor ist besorgt: Er glaubt, dass Dean sich wieder mit ihm anlegen will, als dieser ihn zu einem mysteriösen Ausflug abholt. Auch Toni weiß nicht so recht, was sie von dem Trip der beiden halten soll. Doch zu Connors Überraschung zeigt sich Dean ihm gegenüber äußerst versöhnlich und liefert sich mit ihm sogar ein rasantes Basketballspiel. Dabei erzählt er Connor, dass Toni gestern mit ihm Schluss gemacht hat. Als später Toni zu den Jungs stößt, beteuern die zwei zu ihrer Erleichterung, dass sie sich wie Erwachsene verhalten wollen – und ihre Entscheidung, mit wem von ihnen sie letztlich zusammen sein will, akzeptieren werden. Das Trio verbringt den Tag zu dritt und am Ende nimmt Connor es wie ein Mann hin, dass Dean sich doch noch kurz an ihm für den Sex mit Toni rächt. Aber mit wem will Toni eigentlich eine Beziehung eingehen?

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2173 - Die richtige Seite. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Freitag, 17.04.2020: Folge 2174

Als Kim morgens zu einer erneuten Befragung durch die Polizei gerufen wird, flippt sie aus und stellt verzweifelt klar, dass sie die Geschichte einfach nur noch hinter sich lassen möchte. Nik will Kim unbedingt aufheitern und geht mit ihr feiern. Doch als die beiden in gelöster Stimmung auf Toni, Dean und Connor treffen, ergreift sie die Flucht, weil sie Connors Anschuldigungen nicht erträgt. Zudem erfährt sie, dass sogar Toni sie mittlerweile für eine Lügnerin hält. Daraufhin bricht Kim mit ihrer ehemals besten Freundin…

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2174 - Kims Geständnis. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Montag, 20.04.2020: Folge 2175

Olivia ist genervt, als Lukasz ihr erneut unterstellt, sich von Henry um den Finger wickeln zu lassen. Umso größer ist ihre Freude, als Henry sie in einer Boutique mit schönen Sachen überhäuft. Olivia nutzt seine Spendierlaune aus und besorgt noch Geschenke für ihre Familie – die aber nicht den gewünschten Erfolg haben. Als sich Henry dann auch noch als ihr Chef und nicht als ihr Freund vorstellt, versteht Olivia die Welt nicht mehr. Ihre Familie dagegen ist entsetzt, dass sie sich mit Geld scheinbar kaufen lässt, und später streut Lukasz auch noch Salz in die Wunde.

Währenddessen merkt Henry im Matrix einmal mehr, dass Milla für ihn nach wie vor eine große Versuchung darstellt – was auch Olivia nicht entgeht. Sie setzt Henry die Pistole auf die Brust: Wenn er es ernst meint, soll er endlich zu ihr stehen. Weil er sich selbst beweisen möchte, dass er Olivia will, stimmt er der Beziehung schließlich zu. Eine kluge Entscheidung?

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2175 - Kleine Notlügen. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Dienstag, 21.04.2020: Folge 2176

Joe ist genervt, als in der WG dicke Luft herrscht und flüchtet in die Werkstatt. Seiner Meinung nach streiten Peggy und Mike einfach zu viel. Als Peggy ihn kurz darauf bei der Arbeit aufsucht, um sich zu entschuldigen, nimmt er diese Entschuldigung an. Gleichzeitig fühlt er sich aber ein wenig überfordert und eingeengt, als Peggy ihm eröffnet, dass sie ebenfalls lernen will, Motorrad zu fahren. Übergriffig macht sie sich direkt an einem der Bikes in der Werkstatt zu schaffen, wodurch die beiden in einen Streit geraten – mit dem Ergebnis, dass Peggy beleidigt abzieht. Joe versucht später in der WG, die Wogen zu glätten, wobei er erfährt, dass es seiner Frau gar nicht um das Motorradfahren an sich geht, sondern darum, dass sie gerne mehr mit ihm unternehmen möchte. Nachdem sich die beiden versöhnt haben, überrascht Peggy ihren Liebsten mit zwei Fahrrädern…

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2176 - Auf der Lauer.

Wo gibt es Wiederholungen von BTN?

Aktuelle Folge verpasst? Auf TVNOW ist die neueste Folge von “Berlin - Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TVNOW kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in Berlin Tag und Nacht?

“Berlin - Tag & Nacht” (“BTN”) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voice-Overs, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird Berlin Tag und Nacht gedreht?

Den “Mitten im Leben”-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Klubs oder den Friseursalon “Schnitte”, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in Berlin Tag und Nacht?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin - Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

