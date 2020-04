Anzeige

Anzeige

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen - wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap “Berlin - Tag & Nacht” (“BTN”) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus. Seit Anfang an dabei: “Papa” Joe Möller, der den “BTN”-Fans als “WG-Vater” ans Herz gewachsen ist. Vor allem Joes Hin- und Her-Beziehung mit Peggy lässt die Zuschauer mitfiebern.

Eine neue Folge Berlin Tag und Nacht läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen?

Berlin Tag und Nacht: So geht es weiter

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von “Berlin - Tag & Nacht” passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL2.

Berlin Tag und Nacht am Freitag, 24.04.2020: Folge 2179

Schmidti hat ein Problem: Er muss den Hund von Jades Vater schnellstmöglich wiederfinden, der unter seiner Aufsicht abgehauen ist – sonst könnte sich sein Schwiegervater in spe bald in seinem Erzfeind verwandeln. Mit Krätzes Hilfe macht sich Schmidti auf die Suche nach Wilma. Doch als sie den Vierbeiner nach langem Suchen endlich gefunden glauben, stellt sich ihnen ein Mädchen in den Weg, das ihn partout nicht rausrücken will. Mit einer List schaffen es die Bros es schließlich aber doch, den Hund zurückzuerobern – und sie wollen ihn direkt stolz an Emiel übergeben. Doch zu ihrem Entsetzen ist Wilma bereits wieder zurück beim Schwiegervater. Anscheinend haben sie dem armen Mädchen den falschen Hund abgeluchst…

Anzeige

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2179 - Neue alte Gefühle. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Montag, 27.04.2020: Folge 2180

Anzeige

Paula zerreißt es innerlich, mitansehen zu müssen, wie Mike von der Polizei abgeholt wird. Doch vor Connor bleibt sie stark. Sie verspricht ihm, nicht aufzugeben und erwirkt mit dem Anwalt einen Besuchstermin in der U-Haft. Dort wird Paula klar, wie sehr es Mike zu schaffen macht, dass er für ein Verbrechen verurteilt werden könnte, das er nicht begangen hat.

Währenddessen plagt Kim ihr schlechtes Gewissen, weil sie Mike durch ihre Lüge ins Gefängnis gebracht hat. Paula setzt sie zunehmend unter Druck, damit sie endlich die Wahrheit sagt. Doch völlig überfordert stößt Kim alle von sich und flüchtet.

Als Basti nach Hause kommt, macht er sich riesige Sorgen. Zu Recht, denn eine verzweifelte Sprachnachricht von Kim lässt erahnen, dass sie sich etwas antun könnte. Paula und Basti starten sofort eine Suchaktion und entdecken Kim schließlich auf einer Brücke…

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2180 - Selbstmordgedanken. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Dienstag, 28.04.2020: Folge 2181

Als Vivi nach ihrem Streit mit Lukasz aus der Schweiz zurückkommt, hofft sie darauf, dass Lukasz sich eindeutig gegen Olivia und zu ihr bekennt. Leider hat er aber nur einen mickrigen Blumenstrauß gekauft. Während Vivi verletzt überlegt, ob sie in der Beziehung überhaupt noch eine Zukunft sieht, begreift Lukasz endlich, dass er ein Zeichen setzen muss und eine räumliche Trennung von Olivia das Beste wäre. Kurzerhand überrascht er Vivi mit einer eigenen Wohnung und einer emotionalen Liebeserklärung: Er will nur sie! Vivi ist überglücklich und freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit Lukasz. Als die beiden der WG ihre Pläne verkünden, drückt Olivia Lukasz aber noch einen rein und behauptet, dass er vor seinen wahren Gefühlen – nämlich für sie – flüchtet. Lukasz weist das von sich. Im Grunde seines Herzens weiß er aber, dass Olivia nicht ganz Unrecht hat...

Anzeige

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2181 - Kims Gewissen. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Mittwoch, 29.04.2020: Folge 2182

Krätze ist genervt, dass er für Piet weiterhin den Lakaien spielen muss. Doch er arrangiert sich reumütig mit seinem Schicksal, da er sich die Situation schließlich selbst eingebrockt hat. Doch dann verstrickt sich Piet in Widersprüche, was Krätze in seinem Verdacht bestärkt, dass er ihm nur etwas vorspielt.

Doch bevor er Piet erneut beschuldigt, will er sich diesmal wirklich sicher sein und legt sich auf die Lauer. Als er tatsächlich die Bestätigung erhält, dass Piet sehr wohl laufen kann, berichtet er Mandy davon. Doch die glaubt Krätze nicht – woraufhin dieser beschließt, ihr zu beweisen, dass er im Recht ist.

Krätze versucht, Piet aus der Reserve zu locken, indem er sich weigert, ihn auf die Toilette zu bringen. Doch der trickst ihn aus und pinkelt stattdessen in eine Flasche.

Krätze muss wohl oder übel härtere Geschütze auffahren und initiiert einen „Brand“ auf dem Hausboot. Als Piet schließlich panisch vom Hausboot flüchtet, sieht Mandy es mit eigenen Augen. Krätze triumphiert und schmeißt Piet endlich vom Boot.

Anzeige

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2182 - Alles auf Null. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Donnerstag, 30.04.2020: Folge 2183

Paula ist am Tag nach ihrer endgültigen Trennung von Mike total niedergeschlagen und will sich mit Arbeit ablenken. Doch der Plan geht nach hinten los und sie erleidet in der Schnitte einen emotionalen Zusammenbruch. Peggy und Rick bauen sie mit Wellness und Sekt wieder auf, was zu einem Missverständnis führt, als Mike plötzlich auftaucht. Es kommt erneut zu einem gefühlsgeladenen Streit zwischen Mike und Paula, an dessen Ende beide einsehen müssen, dass das Zusammenleben nicht leicht wird.

Wo gibt es Wiederholungen von BTN?

Aktuelle Folge verpasst? Auf TVNOW ist die neueste Folge von “Berlin - Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TVNOW kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in Berlin Tag und Nacht?

“Berlin - Tag & Nacht” (“BTN”) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voice-Overs, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird Berlin Tag und Nacht gedreht?

Den “Mitten im Leben”-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Klubs oder den Friseursalon “Schnitte”, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in Berlin Tag und Nacht?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin - Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

RND/pf