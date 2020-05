Anzeige

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen - wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap “Berlin - Tag & Nacht” (“BTN”) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus. Seit Anfang an dabei: “Papa” Joe Möller, der den “BTN”-Fans als “WG-Vater” ans Herz gewachsen ist. Vor allem Joes Hin- und Her-Beziehung mit Peggy lässt die Zuschauer mitfiebern.

Eine neue Folge Berlin Tag und Nacht läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen?

Berlin Tag und Nacht: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von “Berlin - Tag & Nacht” passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL2.

Berlin Tag und Nacht am Dienstag, 05.05.2020: Folge 2185

Paula könnte am Morgen vor Scham im Boden versinken, als sie im Bad auf den nackten Mike trifft. Beide wissen überhaupt nicht, wie sie miteinander umgehen sollen – und nach der Begegnung ist Paula derart durch den Wind, dass sie in der Schnitte fast einen gravierenden Fehler begeht. Peggy kann sie zum Glück gerade noch davor bewahren und macht ihr deutlich, dass sie dringend den Kopf freikriegen muss.

Als sich dann Paulas Kundin als Heilerin zu erkennen gibt und anbietet, mit ihr eine reinigende Sitzung zu machen, ist sie zunächst skeptisch. Doch Peggy zuliebe lässt sie sich schließlich auf das Experiment ein – bis plötzlich fast die Schnitte lichterloh in Flammen steht und die vermeintliche Heilerin gesteht, dass Paula ihre erste Kundin ist und sie ihr Wissen aus dem Internet hat.

Paula kann trotz allem drüber lachen und verlebt mit Peggy einen schönen Abend. Dabei wird ihr bewusst, dass sie zusammen mit ihrer besten Freundin jede Krise meistern kann und ist Mike gegenüber anschließend schon viel entspannter.

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2358 - Bis aufs Blut. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Mittwoch, 06.05.2020: Folge 2186

Lilli steht am Morgen zwischen den Stühlen: Einerseits würde sie den deprimierten Nik gerne aufmuntern und mit ihm feiern gehen, andererseits möchte Denny gerne einen ruhigen Abend mit ihr verbringen. Gerade als sie Denny dazu überredet hat, mit Nik auszugehen, ihm im Gegenzug aber verspricht, nicht so wild zu machen, wird sie von Jannes ins LA bestellt, um ihn kurzfristig zu vertreten.

Wenig später schlägt auch Nik dort auf, der mit Lilli und Gästen ein Trinkspiel startet. Ihr Plan, sich später noch mit Denny zu treffen, verläuft – wie sollte es anders sein – im Sande. Von Niks Feierlaune angesteckt, sagt Lilli ihrem Freund mit schlechtem Gewissen ab, um mit Nik in einen Techno-Club zu gehen. Dort ist Denny schnell vergessen und die Party kann beginnen: Gemeinsam werfen sich Lilli und Nik ein paar Ecstasy-Tabletten rein und haben den Abend ihres Lebens.

Als es zwischen den beiden zu einem Kuss kommt, der immer mehr ausartet, erschreckt Lilli jedoch vor sich selbst und flüchtet. Zuhause angekommen, legt sie sich vollgepumpt mit Adrenalin und geplagt von fürchterlichen Gewissensbissen zu Denny ins Bett…

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2186 - Olivia auf 180. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Donnerstag, 07.05.2020: Folge 2187

Morgens wird Lilli von ihrem schlechten Gewissen übermannt und gesteht Denny den Kuss mit Nik in der Nacht zuvor. Fassungslos und wütend flüchtet der Betrogene daraufhin aus der WG.

Während Lilli die Beziehung nicht kampflos aufgeben will, gesteht Denny später Joe, dass für ihn eine Welt zusammengebrochen ist. Er glaubt nicht, dass es noch eine Chance für ihn und Lilli gibt.

Später jedoch überrascht Lilli ihn mit seinem Traumauto, das sie extra für den Tag gemietet hat. Zunächst sieht es ganz danach aus, als könnten die beiden das Kriegsbeil begraben. Doch als es abends zum Sex kommt, bricht Denny ab: Er kann das nicht mehr. Lilli ist geschockt, als ihr Freund tatsächlich Schluss macht.

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2187 - Vivis Traum!. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Freitag, 08.05.2020: Folge 2188

Olivia kann es nicht fassen, dass Henry am Morgen versucht, sie einzulullen, damit sie sein Alibi nicht platzen lässt. Selbstbewusst macht sie ihm klar, dass er sie nicht länger verarschen kann und sie ihn bei der Polizei anzeigen wird. Doch dann appelliert Olivias Bruder Raffael an sie, einen Deal einzugehen: Henry ist bereit, die Schulden ihrer Eltern zu übernehmen, wenn sie im Gegenzug die Polizei raushält.

Olivia lässt sich schließlich auf das verlockende Angebot ein, doch ist schnell genervt, als ihr klar wird, dass Henry sie nun in der Hand hat. Seine Arroganz ist für sie einfach unerträglich – und so schaltet sie am Ende doch die Polizei ein. Als Henry im Matrix abgeführt wird, triumphiert Olivia.

Doch auf dem nächtlichen Nachhauseweg bekommt sie den Schreck ihres Lebens: Henry steht vor ihr und droht, sie fertigzumachen. Ein Glück, dass plötzlich Milla zur Stelle ist und Henry zur Hölle schickt – erst einmal…

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2188. © Quelle: RTLZWEI

Berlin Tag und Nacht am Montag, 11.05.2020: Folge 2189

Am Morgen beginnt Denny, sich Sorgen um Lilli zu machen, weil sie nicht nach Hause gekommen ist. Völlig panisch ruft sie ihn schließlich an und teilt ihm mit, dass sie sich vor der Ami-Band im Bad des Hotels eingeschlossen hat und jetzt schreckliche Angst hat.

Denny lässt keine Zeit verstreichen und macht sich mit Joe auf den Weg, um Lilli zu retten. Nachdem sie außer Gefahr ist, ist er erleichtert, aber verzeihen kann er ihr nicht – nach allem, was war. Doch dann macht Lilli ihm eine Liebeserklärung und es kommt zu einer emotionalen Aussprache. Dabei thematisieren die beiden endlich die Probleme in ihrer Beziehung, mit denen sie seit ihrem Umzug nach Berlin zu kämpfen haben.

Nachdem alles gesagt ist, was zwischen ihnen stand, beschließen Denny und Lilli, sich zu versöhnen. Denn sie lieben sich immer noch. Und als am Ende des Tages die ganze WG-Familie zusammenkommt, wird ihnen dankbar bewusst, was für ein schönes neues Zuhause sie in der Hauptstadt gefunden haben.

"Berlin - Tag & Nacht": Folge 2189 - Krieg gegen Herny!. © Quelle: RTLZWEI

Wo gibt es Wiederholungen von BTN?

Aktuelle Folge verpasst? Auf TVNOW ist die neueste Folge von “Berlin - Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TVNOW kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in Berlin Tag und Nacht?

“Berlin - Tag & Nacht” (“BTN”) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voice-Overs, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird Berlin Tag und Nacht gedreht?

Den “Mitten im Leben”-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Klubs oder den Friseursalon “Schnitte”, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in Berlin Tag und Nacht?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin - Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

