“Berlin Tag und Nacht”: Diese Darsteller kehren zur Soap zurück

Fans der RTL-II-Serie “Berlin Tag und Nacht” können sich freuen: Die zwei Darsteller Fernando Dela Vega und Falko Ochsenknecht kehren als „Fabrizio“ und „Ole“ ans Set der Daily-Soap zurück. Das berichtete “RTL.de”.

Darsteller freuen sich auf Set-Rückkehr

Fernando Dela Vega war seit Beginn der Soap im Jahr 2011 dabei. 2017 zog sein Charakter Fabrizio zu seiner Mutter nach Italien - das vorläufige Serien-Aus für den 47-Jährigen. Drei Jahre später soll er nun an das Set von “Berlin Tag und Nacht" zurückkehren. Und damit gehe für Dela Vega ein Wunsch in Erfüllung, wie er in einem Interview mit “Bild.de” verriet: “Das war wie ein Sechser im Lotto mit Jackpot! Ich sage mal ganz kurz: Ich habe all meine Lebensfreude zurück!”

Ein Jahr nach Fernando Dela Vega musste auch sein Serien-Kumpel und Mitglied des ersten Hauptcasts Falko Ochsenknecht die Sendung verlassen. Sein Charakter Ole ging 2018 mit Ikke Hüftgold auf Schlager-Tournee. Auch privat trat 33-Jährigen nach dem Serien-Aus am Ballermann auf. Jetzt sei er aber auch sehr froh, wieder zurück am Set der RTL-II-Soap zu sein: “Man freut sich dann natürlich auch, wenn man wieder zurückkehrt, das ist wie so eine kleine Heimat”, sagte er “Bild.de”.

Wann genau die beiden wieder in der Soap zu sehen sein werden, gab der Sender noch nicht bekannt.

