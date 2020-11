Ben Dolic tritt nächstes Jahr nicht noch einmal beim ESC an

Anzeige

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr abgesagt werden, im Mai 2021 soll der Musikwettbewerb im niederländischen Rottderdam wieder stattfinden. Dann allerdings ohne den für den ESC 2020 auserkorenen deutschen Vertreter Ben Dolic (23, „Violent Thing“). Der kündigte am Montag an, nicht wieder anzutreten.

Er habe „jeden Moment seiner Eurovision-Reise genossen“, schrieb Dolic bei Instagram, seine Karriere habe aber inzwischen eine neue Richtung eingeschlagen. „Ich habe entschieden, im nächsten Jahr nicht am Eurovision Song Contest teilzunehmen.“ Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, aber die Richtige, so Dolic weiter. „Danke an alle, die mich auf dieser wunderbaren Reise mit ihrer Liebe und Unterstützung begeleitet haben.“

Ben Dolic hätte sich neu bewerben müssen

Und auch für seinen Nachfolger als deutschen ESC-Kandidaten hat Dolic noch eine Botschaft: „Ich wünsche dir von Herzen alles Gute! Genieße die Reise!“

Dass Dolic nicht erneu antritt, kommt nicht völlig überraschend: Die deutschen ESC-Verantwortlichen hatten bereits angekündigt, dass der 23-Jährige nicht automatisch für die Veranstaltung im kommenden Jahr qualifiziert sei und sich neu bewerben müsse.