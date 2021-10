Bei „Tagesschau“-Liveschalte: Reporterin Dittert geht ans Handy

Anzeige

Eigentlich sollte „Tagesschau“-Korrespondentin Annette Dittert am Sonntagabend von den neusten Erkenntnissen des Weltklimagipfels berichten. Doch das rückte zumindest für die Netzgemeinde in der 20-Uhr-Sendung etwas in den Hintergrund - weil Dittert plötzlich ihr Handy zückte.

Dittert sagt noch: „Es geht um viel. Denn...“. Dann greift sie zur Seite, murmelt „Sorry“ und tippt etwas auf ihrem Handy. Dann legt sie das Handy wieder bei Seite, sagt: „Entschuldigung, ich hab hier so einen Krach auf dem Ohr“ - und fährt völlig unbeirrt in ihrer Berichterstattung fort.

Im Netz wird Dittert dafür gefeiert, muss aber auch ein paar lustige Sprüche einstecken. So schreibt zum Beispiel jemand: „Wenn du nur kurz Twitter checken willst, obwohl deine Live-Schalte läuft“.

Ein anderer User amüsiert sich, dass Dittert erst nach dem Lesen die Lesebrille aufsetzt, um sie dann wieder abzunehmen: „Das beste ist die Lesebrille am Ende“.

Was Dittert nun genau mit ihrem Handy gemacht hat, ist bislang unklar.