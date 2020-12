Bei Silbereisen: „Denver Clan“-Star heuert auf dem „Traumschiff” an

Anzeige

Wenn am 26. Dezember „Das Traumschiff“ (ZDF) erneut in See sticht, wird ein ganz besonderer Passagier an Bord sein, wie die „Bild“ berichtet. Demnach hat die einstige Denver Clan“-Schauspielerin Linda Evans (78) eine Episodenhauptrolle übernommen. So darf sich Kapitän Florian Silbereisen über etwas Hollywood-Glamour freuen.

„Die Produzenten haben mich angerufen und mich gefragt, ob ich Lust hätte, die Rolle zu spielen“, sagte die Schauspielerin zu „Bild“. Und weiter: „Ich habe in den letzten Jahren nicht gedreht. Aber manchmal kommen die richtigen Angebote einfach zum perfekten Zeitpunkt. So war es beim Traumschiff. Es hat einfach gepasst.“

Schon vor Jahren hat Evans den Kameras den Rücken gekehrt und nichts mehr gedreht. Warum nun das Comeback in einer deutschen TV-Serie? Aus Deutschland habe sie immer die meiste Fanpost erhalten, so die Schauspielerin. „Ich fand es daher eine tolle Idee, mal in einem deutschen Film mitzuspielen.“