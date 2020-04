Bei Instagram: Farid Bang sucht Nachwuchsrapper

Anzeige

Selbst ist der Rapper: Farid Bang (33) will Nachwuchstalente aus der Hip-Hop-Szene fördern. Via Instagram sucht er in seiner eigenen Castingshow “Das Instalent” neue Raphoffnungsträger. Bereits nach wenigen Tagen zeichnet sich ab: Zumindest das Format hat Hitpotenzial, jetzt fehlt nur noch ein neuer Newcomer am Raphimmel.

In Form von Instagram-Live-Streams stellt der 33-jährige Rapper täglich ab 19 Uhr neue Talente vor, die sowohl in Sachen Rap als auch beim Singen oder Tanzen zeigen können, was in ihnen steckt. Bei den Nutzern kommt das Format gut an: Am Donnerstag sahen sich rund 20.000 Zuschauer den Livestream an.

“Wir brauchen einfach mal neue Gesichter in der Szene”

Wie er dazu kam, ein eigenes Castingformat ins Leben zu rufen, erzählte Farid Bang im Gespräch mit der “Bild”: “Ich hatte mal eine Juryanfrage von ‘Deutschland sucht den Superstar’. Jetzt habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht selber? Mein Label Banger Music hat bereits drei Rapper, mit mir sogar vier, auf Platz eins in Deutschland geführt. Es gibt hierzulande nur wenige, die so einen Erfolg vorweisen können.” Und weiter: “Wir brauchen einfach mal neue Gesichter in der Szene.”

Via Instagram sucht Rapper Farid Bang nach neuen Talenten. © Quelle: instagram.com/faridbangbang

Pietro Lombardi beim Casting von Farid Bang

Gesagt, getan, und somit ging am Montag die erste Folge des neuen Insta-Formats an den Start. Und bereits am Mittwoch kam es zu einer kleinen Überraschung während der Show, denn plötzlich war “DSDS”-Juror Pietro Lombardi im Livestream von “Das Instalent” zu sehen. Dieser wollte aber nicht etwa seine Rapkünste unter Beweis stellen, sondern vielmehr den Verlobten seiner Schwester als Teilnehmer der Castingshow unterstützen.

Der prominente Support sollte sich übrigens lohnen: Lombardis zukünftiger Schwager Rosario kam eine Runde weiter.

