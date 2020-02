“Bauer sucht Frau”-Kandidaten: Ärger mit den Toten Hosen

Anzeige

Man möchte meinen, zwischen der RTL-Show “Bauer sucht Frau” und der Band Die Toten Hosen liegen ganze Welten, und sie würden niemals in Kontakt kommen. Doch die Welten prallen nun aufeinander – weil drei Kandidaten der Kuppelshow für Landwirte eine Version des Tote-Hosen-Songs “10 kleine Jägermeister” aufgenommen haben, und das der Düsseldorfer Rockband offenbar nicht gefällt, wie die “Bild” berichtet.

Demnach haben die “Bauer sucht Frau”-Kandidaten Thomas Willms, Christian Harms und Kai Ruppel (alle aus der letzten Staffel) schon im November ihre neue Version des Songs aufgenommen, die “10 kleine Bäuerlein” heißen soll. Die Veröffentlichung war eigentlich schon vor Weihnachten und passend zum Staffelfinale geplant, doch weil das Lied auf der Melodie des Tote-Hosen-Songs basiert brauchen sie die Erlaubnis der Band, deren Plattenfirma BMG Lizenzinhaber ist.

“Wir entscheiden so etwas immer im Einzelfall”

Nur wenn alles originalgetreu nachgesungen wird, ein typischer Coversong also, muss keine Genehmigung eingeholt werden. Das ist in dem Fall aber anders, weil der Text verändert wurde. Im Song heißt es laut “Bild”, der das Lied vorliegen soll, etwa: “7 kleine Bäuerlein / Die haben’s wild getrieben / Der Welpe kannte keinen Sex / Da waren’s nur noch Sex.” Eine Anspielung auf die Jungfräulichkeit des RTL-Bauern Christoph (31). Und der Text sagte den Toten Hosen offenbar nicht zu. Denn: Laut der Zeitung soll die Absage gekommen sein.

“Bauer sucht Frau”-Kandidat Thomas Willms sagte der Zeitung dazu: “Das war am Ende nur ein Zweizeiler per Mail, obwohl wir mehrfach um ein Gespräch gebeten haben. Wir verstehen nicht, warum wir uns da nicht einigen können. Wir würden Song und Text ja auch bearbeiten – wenn wir wüssten, was wir ändern sollen.”

Plattenfirma-Sprecherin Susanne Schärges erklärte der Zeitung die Absage so: “Wir entscheiden so etwas immer im Einzelfall – und im Auftrag unserer Bands.”

