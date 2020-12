„Bauer sucht Frau“: Baby-News bei Bauer Christian und seiner Barbara

Anzeige

2016 fand Bauer Christian in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ mit Barbara die Frau an seiner Seite. Nun krönen die beiden ihre große Liebe mit dem ersten gemeinsamen Kind. Die 31-jährige Barbara zeigte sich in einem „Bauer sucht Frau“-Special an Weihnachten hochschwanger. Schon im Januar soll das Baby, ein Junge, zur Welt kommen.

Papa Christian hofft auf einen Nachfolger für den Hof

Damit wird auch Barbaras Tochter Katharina (11) zur großen Schwester. Gemeinsam mit ihrer Mutter ist das Mädchen nach Niederbayern auf den Hof des 35-jährigen Christian gezogen. Vor rund einem Jahr heiratete das Paar. „Ich freue mich sehr, auch dass es ein Junge wird, ein möglicher Hofnachfolger“, sagt der werdende Papa.

Christian und Barbara sind nicht das einzige Paar der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, das 2021 Nachwuchs erwartet. Auch in Namibia wird es bald Babygeschrei gegeben, denn Bauer Gerald und seine Anna erwarten ihr erstes Kind. Es soll ebenfalls Anfang des Jahres zur Welt kommen.