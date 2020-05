Anzeige

Köln. Pfingstmontag ist es wieder soweit: Dann stellt Inka Bause die liebesuchenden Bauern vor, die in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ (RTL) den Partner fürs Leben finden möchten. Das Besondere in diesem Jahr: Mit Pferdewirtin und Bio-Bäuerin Denise ist erneut eine Frau dabei. „Ich freue mich natürlich sehr, dass ich endlich mal wieder eine Bäuerin aus Deutschland verkuppeln darf. Obwohl ich ja wirklich jahrelange Erfahrung mit meinen ‚Jungs‘ habe, ist ein Gespräch unter Frauen schon etwas anderes“, so Inka Bause.

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise (31) aus Höxter

Die sportliche und attraktive Bio-Bäuerin hat ihr Leben der Natur und ihren Tieren verschrieben. Die 31-jährige Pferdewirtin, die seit einem Jahr Single ist, züchtet nicht nur Bordercollies, sondern golft gerne und macht zudem gerade den Flugschein. „Mit meinem Traummann müsste ich mich wie mit einem langjährigen Freund verstehen“, so Denises Wünsche an einen zukünftigen Partner. „Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank, durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann.“ Betrieb: Haupterwerb Bio-Mischbetrieb 30 Hektar Grünland, kleiner Teich 25-30 Pferde, 35-40 Kühe, 18 Zwergpapageien, acht Gänse, sieben Hunde, fünf Hühner, zwei Schweine, zwei Enten und Fische im Teich.

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (26) aus Cloppenburg

Zwei Jahre ist die letzte Beziehung von Haupterwerbsbauer Simon her. Der 26-jährige Jungbauer, lebt mit seinen Eltern auf dem Hof und ist in seiner Freizeit im Schützenverein aktiv. Zudem liebt er Kegeln mit Freunden und den Karneval. Und wie sollte die Traumfrau des Nordlichts sein? „Nicht eingebildet, einfach locker drauf, nicht kompliziert – einfach normal. Und auf gar keinen Fall eine Zicke!“ Betrieb: Haupterwerb Milchvieh & Ackerbau 160 Hektar Grün- & Ackerland, 150 Milchkühe, 150 Rinder, vier Pferde, ein Hund .

Pferdewirt und Mutterkuhhalter Uwe (54) aus Kassel

Gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester lebt der Pferdeliebhaber Uwe auf seiner Cowboy-Ranch. Vor rund einem halben Jahr ist die letzte Beziehung des 54-Jährigen in die Brüche gegangen. Der selbstbewusste Vollblutbauer hat ganz klare Vorstellungen von seiner Traumfrau: „Das Gesamtpaket muss passen: Offen, ehrlich, liebevoll und ein bisschen sportlich sollte sie sein.“ Die Frau an Uwes Seite sollte zudem aktiv sein, denn das Singen von Country-Music, Line-Dance, Jagen und Motorradfahren gehören zu seinen Hobbies. Betrieb: Haupterwerb Pferdepension & Mutterkuhhaltung Acht Hektar Grünland, kleiner Teich zwölf Mutterkühe, ein Kalb, fünf Ochsen, ein Esel, ein Minipony, zwei Ziegen, 15 Pensionspferde.

Nach der Vorstellung aller Landwirte können sich interessierte Männer und Frauen bewerben. Aus allen Zuschriften können sich die Bauern und Denise die Bewerber aussuchen, die sie gerne näher kennenlernen möchten. Wegen der Coronakrise wird Inka Bause die Paare jedoch nicht beim großen Scheunenfest zusammenführen können. Das Kennenlernen findet direkt bei den Landwirten im Umfeld ihrer Höfe statt. Nach dem ersten persönlichen Treffen wird sich dann wie gehabt entschieden, wer zur gemeinsamen Hofwoche eingeladen wird.