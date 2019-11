“Batwoman” geht bei Amazon im Dezember in Serie

Anzeige

Ein großartiges Weihnachtsgeschenk für alle Freunde der Superhelden-Unterhaltung: Die neue Serie "Batwoman" des US-Fernseh-Networks "The CW" kommt noch vor dem Fest nach Deutschland. Amazon zeigt bei Prime Video ab dem 20. Dezember die ersten acht Folgen sowohl in englischer Originalversion als auch in deutscher Synchronfassung. Der zweite Teil der ersten Staffel soll dann 2020 folgen. Das hat der Versandriese am Mittwoch bekanntgegeben.

Darum geht es in "Batwoman"

Gotham muss schon drei Jahre ohne Batman auskommen. Die Polizei ist mit der Flut an kriminellen Banden überfordert. Kate Kane (Ruby Rose, 33) muss in die Rolle der maskierten Ordnungshüterin schlüpfen, um die Stadt und deren Bürger vor der ausufernden Gewalt beschützen zu können. Sie tritt in die Fußstapfen ihres verschwundenen Cousins Bruce Wayne.

Neben Rose sind in "Batwoman" unter anderem auch Dougray Scott, Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy und Nicole Kang zu sehen. Regie führte unter anderem Marcos Siega.

RND/wue/spot