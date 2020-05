“Bares für Rares”: Mann kauft Klappstuhl für sieben Euro – und verkauft ihn für das das 103-fache

Anzeige

Eigentlich war es seine Frau, die den Klappstuhl gerne aus den heimischen vier Wänden verbannen wollte. Doch hätte Dirk Schuster aus Elmshorn vorher gewusst, was für ein Schatz in dem vermeintlich ausrangierten Stuhl schlummert, hätte er diesen vermutlich früher zu Geld gemacht.

Aber von vorne: Auf einem Flohmarkt ergatterte der 62-Jährige besagten Klappstuhl – für sieben Euro. Bei dem Exemplar handelt es sich jedoch nicht um einen x-beliebigen Klappstuhl, sondern um einen Werbeaufsteller der alten Zigarettenmarke Poi. Das erkannte auch “Bares für Rares”-Experte Detlev Kümmel, der den möglichen Verkaufswert des Jugenstil-Stuhls auf rund 200 bis 250 Euro schätzte. Offenbar hatte er diese sprichwörtliche Rechnung aber noch nicht mit den Händlern des TV-Formats um Horst Lichter gemacht.

Trödel-Sensation: Für sieben Euro gekauft, für 720 Euro verkauft

Besagte Händler lieferten sich beim Anblick des sieben-Euro-Klappstuhls nämlich direkt ein rasantes Kräftemessen – in Form immer höher werdender Angebote. Startete Walter “Waldi” Lehnertz die TV-Auktion noch mit einem zarten Angebot von 80 Euro (was immerhin mehr als das zehnfache des Flohmarktpreises gewesen wäre) stiegen auch Markus Wildhagen und Christian Vechtel schnell in das Gefecht ein und boten mit – und zwar in Hundert-Euro-Schritten. Schlussendlich sackte sich Markus Wildhagen das Objekt der Begierde ein – für sage und schreibe 720 Euro.