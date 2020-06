“Bares für Rares”-Dreh: Schwelbrand in Schloss Drachenburg - Filmcrew alarmiert Feuerwehr

Anzeige

Königswinter. Während der Vorbereitung von Dreharbeiten für die ZDF-Sendung "Bares für Rares" hat es auf der historischen Drachenburg in Königswinter gebrannt. Die Filmcrew habe Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilten die Einsatzkräfte mit. Als die Retter mit 60 Mann eintrafen, hatte die Produktionsfirma das Schloss unterhalb des Drachenfels am Rhein bereits verlassen. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand in der Zwischendecke in einem Nebenraum im ersten Stock.

"Es war durchaus Glück, dass der Geruch so schnell wahrgenommen wurde", sagte ein Sprecher am Freitag über den halbstündigen Einsatz von Donnerstag. Besucher waren nicht im Schloss. Der Brand ereignete sich nicht im Bereich der Dreharbeiten. Moderator Horst Lichter meldete auf Instagram den "kleinen Zwischenfall". "Ist aber Gott sei Dank nichts passiert", schrieb er.

Schaulustige vor Ort

Vor den Toren des Schlosses verfolgten laut Feuerwehr auch Schaulustige die Vorbereitung der Dreharbeiten. Geprobt wurde für die Abendshow “Bares für Rares”. Die Show war mit durchschnittlich 5,65 Millionen Zuschauern im vergangenen Jahr ein Quotenhit.