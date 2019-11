“Bares für Rares”-Adaption läuft bald bei BBC

Anzeige

Die ZDF-Sendung "Bares für Rares" ist eine gern gesehene Sendung in Deutschland. Nun wird das Format von Warner Bros. auch für den britischen Fernsehmarkt adaptiert: Wie das Onlineportal "Deadline" berichtet, wird "The Bidding Room" - so heißt die Sendung dann - bei BBC One ausgestrahlt werden.

Es ist nicht die erste Adaption der deutschen Erfolgssendung: Bereits in Frankreich und Deutschland laufen Ableger der Show im Fernsehen. Der Gastgeber von "The Bidding Room" soll demnach der Schauspieler Nigel Havers werden.

RND/hsc