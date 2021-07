„Verstehen Sie Spaß?“: Barbara Schöneberger moderiert ab 2022 TV-Show

Anzeige

Anzeige

Stuttgart/Baden-Baden. Die Entertainerin Barbara Schöneberger moderiert künftig „Verstehen Sie Spaß?“. Die erste Samstagabendshow mit der neuen Gastgeberin sei voraussichtlich am 2. April 2022 im Ersten zu sehen, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Dienstag mit. „Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung“, sagte Schöneberger: „Wie oft habe ich in verrückten Situationen gedacht: Mensch, lass das bitte „Verstehen Sie Spaß?“ sein – und dann war’s ernst gemeint.“ Nun dürfe sie endlich den Spieß umdrehen und freue sich auf erstaunte Gesichter von Prominenten und „normalen Menschen“.

Mit ihr zusammen soll auch das Sendekonzept weiterentwickelt werden. „Für mich geht mit dieser neuen Aufgabe am Samstagabend ein Kindheitstraum in Erfüllung“, wird Schöneberger in der Mitteilung zitiert. Die 47-Jährige übernimmt die Show von Guido Cantz.

„Verstehen Sie Spaß?“: Barbara Schöneberger folgt auf Guido Cantz

Der SWR-Programmdirektor erklärt: „Deutschlands beste Entertainerin wird ab dem kommenden Jahr Deutschlands traditionsreichste Samstagabendshow präsentieren – darüber freue ich mich sehr“. Weiter heißt es: „Barbara Schöneberger ist schlagfertig, witzig und natürlich und passt bestens zu ‚Verstehen Sie Spaß?‘“.

Anzeige

Nach zwölf Jahren wird Cantz die Streiche mit der versteckten Kamera kurz vor Weihnachten zum letzten Mal moderieren. „Verstehen Sie Spaß?“ läuft seit 1980 im Ersten. Als erste Frau hatte Paola Felix an der Seite ihres Mannes Kurt Felix von 1983 bis 1990 die Sendung moderiert. Der SWR produziert die Samstagabendshow für das Das Erste.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Barbara Schöneberger: Comedypreis, Fernsehpreis und mehr

Schöneberger moderiert diverse TV- und Radiosendungen und ist besonders als Gastgeberin von Preisverleihungen wie „Der Deutsche Radiopreis“ oder „Der Deutsche Fernsehpreis“, aber auch als Presenterin des jährlichen Rahmenprogramms der ARD rund um den „Eurovision Song Contest“ bekannt. Als Sängerin hat sie mittlerweile vier Alben herausgebracht und war auf ebenso vielen Deutschlandtourneen. Schöneberger hat u. a. den Deutschen Comedypreis, den Deutschen Fernsehpreis, die Goldene Henne und den Romy Award gewonnen. 2015 wurde ihr für ihre karitative Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen.