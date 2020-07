Barack Obama ist erster Gast im neuen Podcast seiner Frau Michelle

Anzeige

Stockholm. Die frühere First Lady Michelle Obama wird als ersten Gast in ihrem eigenen Podcast ihren Mann Barack Obama begrüßen. Zuhörer könnten sich auf eine "intime Unterhaltung über acht Jahre im Weißen Haus" gefasst machen, gab Spotify am Freitag bekannt. Die erste Folge wird ab dem nächsten Mittwoch gestreamt.

In den folgenden Episoden will sich Obama unter anderem auch mit ihrem Bruder Craig Robinson, ihrer Mutter Marian Robinson und mit dem US-Komiker Conan O'Brien unterhalten.

Den Zuhörern verspricht der Streamingdienst aus Stockholm besonders menschliche und persönliche Gespräche. Dabei soll es unter anderem um die Beziehung zwischen Geschwistern, die Kindeserziehung und Gesundheitsfragen gehen.