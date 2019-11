Bambi 2019: Am 21. November wird Deutschlands wichtigster Medienpreis verliehen

Anzeige

Baden-Baden. Die jährliche Verleihung des Bambis ereignet sich dieses Jahr zum 71. Mal. Der wichtigste Medienpreis in Deutschland wird 2019 am 21. November verliehen. Hinter dieser exklusiven Veranstaltung steht der Medienkonzern Hubert Burda Media, der seinen Preis an Künstler, Prominente, Sportler und auch Personen mit besonderem Engagement für gute Zwecke verleiht.

Eine grandiose Starbesetzung, glamouröse Auftritte und natürlich viele goldene Statuen sind bei der Bambi-Verleihung zu erwarten. Welche Stars über den roten Teppich laufen werden und in welchen Kategorien sie einen der begehrten Preise erwarten, erfahren Sie hier.

Was ist der Bambi?

Seit 1948 wird der Bambi in Form einer Rehkitzstatue an prominente Persönlichkeiten verliehen. Seinen Namen erhielt der Preis allerdings erst im Folgejahr, da die Statue an das Reh aus dem Buch „Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ erinnerte. Und auch das goldene Äußere erhielt die Auszeichnung erst später. Zunächst bestand die Statue aus weißer Keramik, und erst seit 1958 wird das Rehkitz aus Bronze gegossen und anschließend vergoldet. Später entwickelte sich der Bambi von einem reinen Filmpreis zu einer Auszeichnung für Film, Fernsehen, Sport und Gesellschaft, wie er heute bekannt ist.

Wo findet die Bambi-Verleihung statt?

In den letzten Jahren ist die Heimat des Bambis stets das Stage-Theater in Berlin gewesen. 2019 findet die Preisverleihung aber zum ersten mal in der Geschichte des Medienpreises in Baden-Baden statt. Die bekannte Kurstadt liegt in Baden-Württemberg nahe der Grenze zu Frankreich und stellt das Festspielhaus Baden-Baden der Veranstaltung zur Verfügung. Es ist das größte Opernhaus in ganz Deutschland und begrüßt in seinem mit 2500 Plätzen ausgestatteten Theatersaal immer wieder große Stars der Musik- und Musicalbranche.

TV und Stream: Wann und wo ist die Bambi-Verleihung 2019 zu sehen?

Die Bambi-Verleihung 2019 beginnt am 21. November um 20.15 Uhr und wird im Ersten übertragen. Die ganze Show ist auch online auf der Website des Ersten live im Stream zu sehen. Eine Wiederholung im Fernsehen wird am 22. November um 1.25 Uhr ausgestrahlt.

Hier geht es zum Livestream des Ersten.

Was sind die Kategorien des Bambis?

Die Palette an Kategorien, die der Bambi ehrt, variiert von Jahr zu Jahr. In den vergangenen Jahren kamen unter anderen die Bereiche Kultur, Sport, Comedy oder beliebte Darsteller zum Tragen. Dieses Mal bedienen die Kategorien, wie es schon immer war, den Bereich des nationalen Films. Aber auch Preise für Wohltätigkeit und für Musik, welche die Nation besonders bewegt hat, werden verliehen. Und auch ein Publikumspreis steht an. Dabei dürfen die Zuschauer aus den nominierten Kandidaten ihren Favoriten für die begehrte Auszeichnung wählen.

Der Bambi 2019 wird in sechs unterschiedlichen Kategorien verliehen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Schauspielerin national

Schauspieler national

Film national

Publikums-Bambi

Charity-Bambi

Musik national

Nominierungen für den Bambi 2019

Schauspielerin national:

Jella Haase in „Die Goldfische“ und „Das perfekte Geheimnis“

Luise Heyer in „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Das schönste Paar“

Alexandra Maria Lara in „Und der Zukunft zugewandt“

Schauspieler national:

Alexander Fehling in „Beat“, „Gut gegen Nordwind“ und „Das Ende der Wahrheit“

Bjarne Mädel in „How to Sell Drugs Online (Fast)“, „25 km/h“ und „Was uns nicht umbringt“

Uwe Ochsenknecht in „Ich war noch niemals in New York“

Film national:

„25 km/h“

„Der Junge muss an die frische Luft“

„Das perfekte Geheimnis“

Publikums-Bambi:

Max Giesinger

Lena Meyer-Landrut

Nico Santos

Charity-Bambi:

Mathilde d’Udekem d’Acoz

Musik national:

Sarah Connor

Wer stellt die Jury für die Bambi-Verleihung?

Beim Bambi wählt in einigen Kategorien eine vorab bestimmte Jury einen Gewinner aus den jeweiligen Nominierungen. Diese besteht aus Chefredakteuren des Veranstalters Hubert Burda Media und externer Experten aus verschiedensten Gesellschaftsbereichen. Den Vorsitz in der Jury haben dieses Jahr die Burda-Media-Vertreter Philipp Welte und Patricia Riekel.

Das ist die ganze Jury:

Philipp Welte: Vorstand von Hubert Burda Media

Vorstand von Hubert Burda Media Patricia Riekel: Herausgeberin von „Burda Style“

Herausgeberin von „Burda Style“ Martin Bachmann: Manager von Sony Pictures

Manager von Sony Pictures Lutz Carsten: Chefredakteur von „TV Spielfilm“

Chefredakteur von „TV Spielfilm“ Nico Hofmann: Produzent bei der Ufa GmbH

Produzent bei der Ufa GmbH Stefan Kobus: Chefredakteur der „Superillu“

Chefredakteur der „Superillu“ Karlheinz Kögel: Medien- und Touristikunternehmer

Medien- und Touristikunternehmer Peter Maffay: berühmter Sänger und Komponist

berühmter Sänger und Komponist Eva Padberg: Model und Sängerin

Model und Sängerin Kai Pflaume: bekannter Fernsehmoderator

bekannter Fernsehmoderator Robert Pölzer: Chefredakteur von „Bunte“

Chefredakteur von „Bunte“ Robert Schneider: Chefredakteur beim „Focus“

Chefredakteur beim „Focus“ Kerstin Weng: Chefredakteurin bei „Instyle“

Chefredakteurin bei „Instyle“ Sarah Wiener: berühmte TV-Köchin

berühmte TV-Köchin Kai Winckler: Chefredakteur von „Freizeit Revue“

