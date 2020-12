„Bachelorette“: Das Geheimnis um den Drehort des Finales

Anzeige

Goch. Am heutigen Mittwochabend läuft das „Bachelorette“-Finale im TV (RTL, 20.15 Uhr). Gedreht wurde die letzte Folge der Kuppelshow schon vor einer ganzen Weile auf dem Kloster Grafenthal im nordrhein-westfälischen Goch. Eine Location, die kurz nach den Dreharbeiten unfreiwillig groß in die Schlagzeilen geriet.

Eindeutig erkennbar ist das Kloster im Finale an dem Tor, durch das die Kandidaten mit dem Auto fahren, sowie an dem langen Gang, in dem Bachelorette Melissa ihre Finalisten Daniel und Leander dann erwartet. Und genau dort lebt eine Sekte – gegen die seit einigen Wochen die Polizei ermittelt. Erst am Montag kam es auf richterliche Anordnung hin wieder zu einer Durchsuchung, wie die Polizei Kleve mitteilte. Im Fokus standen dabei die Räumlichkeiten einer Eventfirma auf dem Gelände des Klosters.

Hier empfängt Bachelorette Melissa den Finalisten Leander in dem Klostergang in Goch. © Quelle: TVNOW

„Bachelorette“ startete am 14. Oktober, erster Polizeieinsatz war am 21. Oktober

Schon am 21. Oktober kam es demzufolge auf dem Klostergelände zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei sei dabei auf 54 Personen gestoßen, die dort leben sollen, und habe auch eine 25-jährige Frau in einem der Wohnhäuser angetroffen, die Opfer von Freiheitsberaubung geworden sein soll. Außerdem wurde damals laut Polizei ein 58-jähriger Mann vorläufig festgenommen und es wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Das „Bachelorette“-Finale soll aber zu dem Zeitpunkt schon abgedreht worden sein, die aktuelle Staffel war bereits am 14. Oktober im Fernsehen zu sehen.

Doch was ging da in dem Kloster vor sich? Bei der Sekte soll es sich laut „Rheinischer Post“ (RP) und anderer Medien um den „Orden der Transformanten“ handeln, der Festgenommene habe sich selbst als „Prophet“ bezeichnet. Beschuldigt wird der 58-jährige Amsterdamer demzufolge der Freiheitsberaubung, des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung. Angehörige der Glaubensgemeinschaft, zu der anscheinend auch der Vater der 25-jährigen Frau gehört, streiten demzufolge den Vorwurf ab, dass sie dort gegen ihren Willen festgehalten worden sei.

Auf dem Kloster werden regelmäßig Hochzeiten gefeiert

In dem Kreuzgang und im Raum unter dem historischen Dachstuhl werden seit Jahren Hochzeiten gefeiert. Und nun vor den Polizeidurchsuchungen im Oktober und Dezember eben auch das „Bachelorette“-Finale gedreht.