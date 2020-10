Bachelorette 2020: Was sich in der siebten Staffel ändert

Anzeige

Die siebte Staffel „Bachelorette“ startet am Mittwoch, den 14. Oktober. Die 25-jährige Melissa Damilia lernt 20 Single-Männer kennen und entscheidet, welcher ihr Mr. Right werden soll. Über einige Neuerungen können sich Fans der Fernsehserie freuen.

Ein Kennenlernen bei Tageslicht

Die Bachelorette hat ihre 20 Männer in den vergangenen Staffeln im Mondschein kennengelernt. In diesem Jahr trifft Damilia die Single-Männer zum ersten Mal im Hellen, wie RTL verrät. Auch die anschließende erste Nacht der Rosen findet bei Tageslicht statt. Die Atmosphäre ist bei dem ersten Kennenlernen in diesem Jahr somit eine andere. Wie in den Jahren zuvor kommen die Männer dafür in der ersten Folge in Autos zur Villa der Bachelorette gefahren und schreiten auf einem roten Teppich ihrer Traumfrau entgegen.

Bachelorette Damilia verteilt gelbe Rosen

Rote Rosen sind das Kennzeichen der Dating-Show „Bachelorette“. In der neuen Staffel kommen auch gelbe Rosen ins Spiel: Diese verteilt Damilia schon vor dem Entscheidungsabend. Der Mann, der die gelbe Rose bekommt, kann sich glücklich schätzen: Sie bedeutet ein vorzeitiges Weiterkommen in die nächste Runde. Gleichzeitig erhält der Auserwählte eine Einladung für ein Einzeldate mit Damilia.

Folgen eine Woche früher bei TVNOW schauen

Ungeduldige Fans können die Folgen in diesem Jahr eine Woche früher sehen, als sie bei RTL ausgestrahlt werden. Bei TVNOW werden sie stets sieben Tage vorher veröffentlicht. Die erste Folge ist somit schon seit dem 7. Oktober, 20.15 Uhr, einsehbar.