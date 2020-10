Erste Einblicke in Bachelorette 2020: So emotional verläuft Melissas Suche nach Liebe

Anzeige

Anzeige

Bald geht das Liebesdrama im Heimkino wieder los: Die siebte Staffel der Fernsehshow „Bachelorette“ startet am Mittwoch, 14. Oktober. Die 25-jährige Melissa Damilia wird dann die Qual der Wahl haben - 20 Männer kämpfen um ihre Aufmerksamkeit. RTL zeigt in einer ersten Vorschau, wie Damilias Suche nach der Liebe verlaufen wird.

„Ich hatte Angst die Reise anzutreten und jetzt weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war - vor allem für mein Herz“, verrät Damilia in dem Video. Heißt das, sie findet die große Liebe? Diese Frage bleibt in der Vorschau offen. Dafür wird klar: Es wird gefühlvoll und oftmals tränenreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Emotionale Szenen in der siebten Bachelorette-Staffel

„Wir hatten das Einzeldate und es war so schön“, sagt Damilia und Tränen laufen ihr über die Wange. Ihre Gefühle werden sie im Laufe der Staffel weitere Male übermannen, wie in der Vorschau zu sehen ist: „Das tut weh, ihn wegfahren zu sehen und zu wissen, er war es nicht“, sagt sie, ein glitzerndes blaues Abendkleid tragend - anscheinend entschied sie sich gerade dafür, einem Verehrer keine Rose zu geben. Auch weint sie, während sie sagt „Jetzt möchte man einfach, dass man nicht mehr so viel von sich geben muss, um geliebt zu werden, sondern einfach zusammen lieben.“

Einblicke in die Dates gibt es zudem: Actionreich und romantisch wird es zugehen. Gedreht wurde auf der griechischen Insel Kreta - was stimmungsvolle Rendezvous am Strand bei Kerzenlicht möglich macht, oder ein intimes Gespräch auf weißen Kissen an Felsklippen.

Bachelorette versetzt Männer ins Schwärmen

Anzeige

„Holla die Waldfee“, stößt ein Kandidat aus, als er zum ersten Mal die Bachelorette sieht. „Wenn ich verliebt bin, wäre das ungefähr so wie jetzt, glaube ich“, sagt ein anderer Kandidat. Auch bei den Männern werden also die Gefühle brodeln. Bei 20 „testosterongeladenen Männern“ im Kampf um eine Frau ist natürlich auch Streit vorprogrammiert: „Nur noch Hass, nur noch Stress“, sagt ein junger Mann in einer Szene, sichtlich angeschlagen.

Bei RTL gibt es die erste Folge am Mittwoch, 14. Oktober, ab 20.15 Uhr zu sehen und heute (8. Oktober) bei TVNow.