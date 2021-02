„Bachelor“-Kandidatin Kim-Denise verliebt in Shuttle-Fahrer der Show

Anzeige

Die schönsten (Liebes-)Geschichten schreibt das Leben – so auch bei „Bachelor“-Kandidatin Kim-Denise Lang. Die 23-jährige Teilnehmerin der RTL-Kuppelshow hat ihr Liebesglück gefunden, allerdings nicht in Form von Bachelor Niko Griesert. Aber von vorne …

Zwischen Kim-Denise und Produktionsfahrer Willy hat es gefunkt

Eigentlich wollte Kim-Denise mit ihrer Teilnahme an der RTL-Show das Herz von Niko Griesert für sich gewinnen. Am Ende hat es zwischen den beiden aber nicht gefunkt. Dennoch konnte Kim-Denise die Dreharbeiten frisch verliebt verlassen, denn die Kandidatin hat sich in den Shuttle-Fahrer vom Set verliebt.

Produktions-Fahrer Willy ist der Glückliche, der das Herz der jungen Frau für sich gewinnen konnte. Diese lernte er am „Bachelor“-Set kennen, als er die Teilnehmerinnen zu den Dates und wieder zurück zur Villa fuhr. Bei einer dieser Fahrten scheint es dann bei den beiden „klick“ gemacht zu haben. Via Instagram nahmen sie nach Kim-Denises Teilnahme an der Sendung Kontakt auf und machten ein erstes Date aus.

„Irgendwann haben wir festgestellt, dass da mehr ist“

Wie Kim-Denis gegenüber RTL erklärte, sei der erste Kontakt nach ihrem Ausscheiden aus der Show entstanden. „Irgendwann haben wir festgestellt, dass mehr da ist und den Schritt in eine Beziehung gewagt“, so Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen.

Auch der Sender bestätigt das neue Liebesglück der ehemaligen Dating-Teilnehmerin: „Die Frauen haben sich beworben, um den Bachelor kennenzulernen und sich zu verlieben. Wenn es eine Frau oder mehrere Frauen gibt, die kein Interesse am Bachelor hat/haben, dann steht es ihr/ihnen natürlich frei, sich anderweitig umzusehen. Wie heißt es so schön: Wo die Liebe hinfällt! Wir wünschen den beiden alles Gute!“

Ebenfalls alles Gute wünscht Bachelor Niko Griesert dem frisch verliebten Paar: „Ich freu‘ mich für die beiden – es ist doch eine tolle eigene kleine Love Story neben der Bachelor-Liebesreise.“