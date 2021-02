„Bachelor“-Kandidatin Kim-Denise und ihr Shuttlefahrer haben sich wieder getrennt

Anzeige

Es war die schöne, kleine Liebesgeschichte neben der „Bachelor“-Hauptgeschichte: Kandidatin Kim-Denise hatte sich nach dem Ausscheiden in der RTL-Datingshow, in der die Frauen eigentlich um Rosenkavalier Niko Grisert buhlen, in einen Shuttlefahrer der Sendung verliebt und war mit ihm zusammengekommen.

Erst Anfang Februar war das bekanntgeworden. Nun ist es schon wieder aus zwischen Kim-Denise und Fahrer Willy, wie die Ex-Kandidatin der RTL-Show gegenüber dem Sender berichtet. „Wir haben uns nach der Produktion weiter kennengelernt. Aber leider mussten wir feststellen, dass wir beide momentan zu sehr mit unserem Alltag beschäftigt sind“, erklärt sie demnach die Trennung. „Wir haben uns zu selten gesehen und deshalb beschlossen, erst mal getrennte Wege zu gehen.“

Kim-Denise und Willy im Guten auseinandergegangen

Dabei hatten sich so viele Zuschauer mit der 23-Jährigen gefreut. Doch zumindest seien die beiden im Guten auseinandergegangen, so Kim-Denise zu RTL – „und wer weiß, was die Zukunft bringt“. Die Frage stellt sich auch bei „Bachelor“ Niko noch: Denn der ist aktuell im Fernsehen ebenfalls noch auf der Suche nach seiner Traumfrau.