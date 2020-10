“Bachelor in Paradise”-Pärchen: Carina Spack und Serkan Yavuz haben sich getrennt

Anzeige

Am vergangenen Samstag gaben die einstigen “Bachelor in Paradise”-Teilnehmer Serkan Yavuz und Carina Spack in ihrer Instagram-Story bekannt, dass sie von nun an getrennte Wege gehen werden. Den Beginn ihrer Beziehung konnten die Zuschauer der RTL-Sendung live verfolgen.

Das sei auch der Grund, weshalb das Paar sich jetzt mit ehrlichen Worten an ihre Follower wende: “Ihr begleitet uns seit der ersten Minute und deswegen wollen wir euch heute etwas mitteilen”, schreiben beide in den sozialen Medien. “Carina und ich gehen in Zukunft getrennte Wege”, verkündet der 27-jährige Yavuz. Carina Spack tut es ihm gleich.

Follower fragen nach Details der Trennung

Seitdem wurde es ruhig um die beiden. Bis jetzt. Es ist das erste Zeichen, das Serkan Yavuz seit der Trennung auf den sozialen Kanälen von sich gibt. “Ich will nur kurz einfach mal ein riesengroßes Dankeschön an euch aussprechen, für die Unmengen an positiven Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt”, sagt er in einer Instagram-Story.

Zu den Umständen der Trennung wolle er sich allerdings weiterhin nicht äußern: “Da waren auch sehr viele Fragen dabei zu dem Ganzen, aber das will ich jetzt einfach mal nicht beantworten."

Entscheidung ist “gut so”

Die Entscheidung ist für den frischgebackenen Single nach wie vor “gut so”, wie er sagt. Und was ist mit Carina? Die bedankt sich in einem Instagram-Post für die schöne gemeinsame Zeit bei ihrem Ex-Freund und wünscht ihm von Herzen nur das Beste.

In einem Post mit verschiedenen Bildern des Pärchens nimmt sie Abschied und liefert einen Anhaltspunkt für die Trennung: “Wir haben uns nur leider zum Schluss als Paar verloren”, schreibt sie kurze Zeit nach der Bekanntgabe der Trennung.

“Ich wünsche dir auch nur das Beste”

Der einstige Bachelorette-Kandidat kommentiert unter dem Post: “Tut mir leid, wünsche dir auch nur das Beste." Bis jetzt scheint es, als würden die beiden im Frieden auseinander gehen. Carina Spack scheint sich vorerst eine Auszeit zu nehmen. Auf ihrem Instagram-Profil wurde es seit vergangenen Samstag ruhig.