“Bachelor in Paradise”: Knallharte Abfuhr und Krawall

Anzeige

Anzeige

Köln. Wie kann man eine Situation nur so falsch deuten? Das dürfte sich nach der neuen Folge von "Bachelor in Paradise" nicht nur Kandidat Marco gedacht haben, sondern auch die allermeisten Zuschauer. Auf einem gemeinsamen Date erteilte Christina ihm eine gehörige Abfuhr.

Ein richtig peinlicher Moment

Mit einem Boot schipperten Christina und Marco am Strand entlang. Wegen der Vorkommnisse in der letzten Nacht der Rosen war die Stimmung zunächst getrübt, wenige Minuten später lag sie allerdings in seinen Armen. Mit geschlossenen Augen entspannte sich Christina neben Marco, der die Situation komplett falsch auffasste. Er beugte sich über sie und wollte sie küssen, sie blockte jedoch direkt ab und drückte ihn weg. Ihre spontane Reaktion: "Bist du irre? Im Leben nich! [...] Wovon träumst du?" Bei ihm flossen dann auch ein paar Tränchen. "Das ist einfach zu krass für mich. Ich hätte nie gedacht, dass es so wird hier", erklärte Marco. "Wird bestimmt Top drei der 25 peinlichsten Momente Deutschlands", stellte er fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Serkan schwärmte unterdessen vom Einschlafen und Aufwachen neben Carina - während die anderen Kandidaten feststellten, dass sie ihn fest bei den "Eiern" habe. Offenbar hat sie aber auch fest sein Herz in der Hand, denn Serkan scheint weiterhin sehr angetan von ihr. Während beide in die Kamera rätselten, ob sie sich jemals in der Show küssen werden, war es am Strand dann auch schon soweit - und unter der Bettdecke schien es nachts offenbar noch zu weiteren Knutschereien zu kommen.

Gewitterwolken im Paradies

Mit zwei neuen Kandidaten kamen auch frische Konflikte in die paradiesische Villa. Schon vor dem Einzug kündigte Oggy an: "Die Männer kriegen Krawall, die Mädels bekommen meine Liebe." Seit der letzten "Bachelorette"-Staffel haben er und der ebenfalls dazugekommene Andreas nach eigenen Angaben noch eine Rechnung mit Daniel und Serkan offen. "Beide zusammen? Oh Gott, Alter", meinte letzter direkt. Von Oggy hagelte es dann auch noch gleich eine Ansage an Daniel: "Man sieht sich zwei Mal im Leben."

Anzeige

Die weiteren Dates sorgten bei so manchem Kandidaten ebenso für Verstimmung. Christian nahm etwa nicht Steffi mit, sondern Janina, mit der er sich sehr gut beim Bogenschießen und einem Sekt am Strand zu verstehen schien. "Der Opa steht auf das Küken", lästerten die anderen unterdessen. Oggy schnappte sich Steffi für einen Badenachmittag mit anschließender Massage. Dabei durfte sie erleben, dass der Sporttherapeut "nix anbrennen" lässt. Sehr viel komplizierter wurde es aber nach einem Date von Natalie und Andreas.

Zwar musste sie während einer abenteuerlichen Entdeckungstour in einem Jeep ständig an Michi denken, was der ihr nach ihrer Rückkehr offenbarte, hatte sie aber in keinem Fall erwartet. "Ich habe Gefühle für dich", gestand er ihr am Strand, aber er beichtete ihr auch, warum es ihm den ganzen Tag über schon "scheiße" gehe. Von April bis Mitte Juni habe er "was am laufen gehabt", das "sehr intensiv" gewesen sei. Es sei ihm aber viel zu schnell gegangen und er habe darum abgeblockt.

Anzeige

Nun gehe es bei ihm gerade "Herz gegen Herz", weil er niemals gedacht habe, dass er so starke Gefühle für Natalie entwickeln würde. Er habe Angst sie zu verlieren. Natalie war offenbar zunächst geschockt und sagte, dass er sich über seine Gefühle klar werden müsse. Trotzdem küsste sie ihn schon kurz darauf wieder, auch wenn sie jetzt erst einmal vorsichtiger sein wolle.

Er kann über seinen Fauxpas lachen

Kurz vor der "Nacht der Rosen" stieß auch noch die neue Kandidatin Cara zur Truppe, die ihre Rose kurz darauf an Alexander gab. Der nahm sie zwar an, konnte sich aber gar nicht so richtig freuen, weil er eigentlich Jades Rose annehmen wollte. Diese musste sich kurzfristig umentscheiden und rettete Andreas vor dem Aus.

Janina entschied sich für Christian und Carina natürlich für Serkan. Trotz der vorangegangenen Abfuhr gab Christina ihre Rose an Marco, der das verbockte Date am Schluss mit Humor nahm. Noch sei es keine "Herzensrose", trotzdem sicherte Steffi das Weiterkommen von Oggy. Für Natalie war unterdessen trotz Michis Beichte klar, dass sie in der Show "keine Sekunde ohne dich hier verbringen" möchte. Damit musste Daniel die Koffer packen.

RND/wue/spot