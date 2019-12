„Bachelor in Paradise“-Finale: „Das ist der größte Heuchler von allen!“

Anzeige

Köln. Darauf haben Fans wochenlang gewartet. Am Dienstagabend läuft das große Finale von „Bachelor in Paradise“ (RTL). Doch schon seit Montag konnten Fans beim Bezahldienst „tvnow“ die letzte Folge der Realityshow gucken. Zunächst sieht alles nach einem Happy End zwischen Michael Bauer und seiner Auserwählten Natalie Stommel aus.

Im großen Rosenfinale auf der thailändischen Insel Koh Samui gestehen sich beide ihre Gefühle füreinander. „Ich war noch nie mit einer Frau so ehrlich“, behauptete der Schönling. Und weiter: „Ich war jetzt sechs Jahre Single.“ Doch bei der großen Wiedersehensshow in Köln wird Model Michael als fieser Liebesschuft enttarnt.

Nach seiner Ankunft in Deutschland bricht Michi den Kontakt sofort ab

Sofort nach seiner Ankunft in Deutschland bricht Michi den Kontakt zu Natalie ab. Die verrät nun in der Finalshow: „Ich habe einen Tag nach der Rosenvergabe eine Nachricht von ihm bekommen, dass er jetzt mit einer anderen zusammen ist und habe danach nie mehr was gehört.“ Eine Mitkandidatin sagt geschockt: „Gott sei Dank hat sie erkannt, dass er nur Fame will!“ Und auch Kandidat Aurelio Savina ist wütend und ruft: „Das ist der größte Heuchler von allen!“

Als wäre das nicht genug, zeigt RTL einen Einspieler von Michi und seiner eigentlichen Freundin. Was für eine Demütigung für Natalie, die im Studio diese Szenen zum ersten Mal mit ansehen muss.

RND/kiel