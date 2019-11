„Bachelor in Paradise“: Darum brechen die Kandidaten in Tränen aus

Anzeige

Anzeige

Die ersten Pärchen bilden sich, die Gefühle werden stärker – und plötzlich fängt ein Teil der Gruppe an zu weinen. In der neuen Folge von „Bachelor in Paradise“ (läuft Dienstag, 12.11. auf RTL oder bei TV Now) sind ordentlich Emotionen im Spiel. (Achtung, Spoiler!)

Nachdem in der vergangenen Woche schon Aurelio freiwillig gegangen war, stürzt nun ein neuer Abgang die Teilnehmer in ein Gefühlschaos: Filip wirft hin!

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Auslöser des Dramas sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein: Eine neue Kandidatin zieht ein. Doch nicht alle wissen, dass Janina Celine bereits eine Vergangenheit mit Filip hat. Problem: Die beiden haben diese Vergangenheit sehr unterschiedlich in Erinnerung.

Filips Variante: Janina Celine soll nach einem Treffen überall rum erzählt haben, dass die beiden was miteinander gehabt hätten – was seiner Ansicht nach nicht stimmt.

Janina Celine wiederum erzählt der Gruppe, dass Filip sie nach einer Verabredung im Auto immer wieder dazu drängen wollte, ihn mit in ihre Wohnung zu nehmen. Als sie dies nicht wollte, hätte er sie danach „geghostet“ – sich also nicht mehr bei ihr gemeldet.

Nach einem gemeinsamen Essen eskaliert dann die Situation. Die Teilnehmer beschimpfen sich gegenseitig. Filip wirft Janina Celine vor „Du gehst über Leichen“, sie erklärt sein Verhalten mit „Nur weil du eine Abfuhr von mir kassiert hast“. Am Ende bespritzt Filip Janina Celine mit seinem Getränk und verlässt die Gruppe.

Anzeige

Für Filip ist damit die Entscheidung klar: Er will das Paradies verlassen. Er ruft die Gruppe noch einmal zusammen, entschuldigt sich für die Beleidigungen, betont aber: „Zu allem anderen stehe ich immer noch.“ Als Filip seine Abschiedsrede hält, fangen seine Mitkandidaten an zu weinen. Sein Ex-Date Jade schluchzt, sein Kumpel Marco sagt unter Tränen „Er war für mich ein richtiger Bro (...). Es ist so, als würde einer sterben“. Kandidat Serkan tröstet Date Carina, sagt in die Kamera: „Das war wie ein Stich ins Herz, er war eine meiner Bezugspersonen hier.“ Und Hamburgerin Samantha ruft verzweifelt: „Ich will auch nach Hause! (...) Was soll das? Das ist doch krank!“.

Am Ende muss auch noch eine Kandidatin die Show verlassen. Die Auflösung: Dienstagabend bei RTL.

RND/lob