Warum man nach dem „Bachelor“-Finale nicht erfährt, ob Niko noch glücklich ist

Am Mittwochabend steigt das große Finale der diesjährigen „Bachelor“-Staffel bei RTL. Normalerweise ist die letzte Folge etwas kürzer als die vorherigen, damit Moderatorin Frauke Ludowig direkt im Anschluss noch ausführlich mit dem „Bachelor“ und einigen Frauen über das Geschehene sprechen kann. Die wichtigste Frage: Sind der Rosenkavalier und seine Auserwählte noch ein Paar? Doch in diesem Jahr ist das anders, denn Niko Griesert (30) sorgte nach der Halbfinal-Entscheidung für eine große Überraschung.

Talk mit Frauke Ludowig wird verschoben

Der Talk mit Ludowig findet erst am nächsten Mittwoch (24. März) statt, teilt RTL auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit. Genaueres lässt der Sender offen. Ein Grund für die Verschiebung könnte sein, dass die finale Folge der 11. Staffel mit Werbeunterbrechungen – anders als gewohnt – zwei Stunden dauert und es deshalb zu spät für manche Zuschauer werden könnte. Zuletzt hatten die „Bachelor“-Folgen gute TV-Quoten erreicht. Das Halbfinale sahen rund 2,45 Millionen Zuschauer, was einem Martkanteil von 7,7 Prozent entspricht. Einen ähnlichen oder sogar höheren Wert erhofft sich RTL sicher auch mit dem Talk und der Antwort auf die Frage, ob Niko Griesert noch mit seiner Auserwählten zusammen ist.

Kein deutscher „Bachelor“ tat sich zuvor so schwer wie Niko Griesert. Er selbst bezeichnete sich in einer Folge als „Fehlbesetzung“. Der 30-Jährige kam bei den meisten Teilnehmerinnen gut an, was die Entscheidungen für ihn nach eigener Aussage nicht einfacher machten. Mit seiner Unentschlossenheit sorgte Griesert für Aufregung und brach sogar die Regeln der RTL-Show.

Spoiler: „Bachelor“ ändert seine Halbfinal-Entscheidung

Was ist genau passiert? Eigentlich hatte sich Griesert für die Finalistinnen Mimi (26) und Stephie (25) entschieden. Michèle (27), die er vor der Sendung schon durch Instagram kannte, musste gehen. Nach der Entscheidung zeigte sich der „Bachelor“ emotional aufgelöst und zweifelte seine Entscheidung an. In der finalen Folge ist dann zu sehen, wie er Michèle nach einem heimlichen Treffen ins Finale zurückholt – und dafür Stephie nachträglich den Laufpass gibt.

Kandidatin Mimi und die neue Finalistin Michèle hatten jeweils noch bei einem Einzeldate die Chance, den „Bachelor“ von sich zu überzeugen. Welche Frau am Ende die letzte Rose bekommt, ist seit vergangener Woche auf TVNow oder am Mittwoch (20.15 Uhr) auf RTL zu sehen.