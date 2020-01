Anzeige

Namen und Gesichter merken - das ist nicht jedermanns Stärke. Ein "Bachelor" hat es besonders schwer: Am Kennenlernabend der gleichnamigen TV_Sendung muss sich der Mann, der im TV die große Liebe sucht, die Namen und Gesichter von gleich 22 Frauen merken.

Doch der diesjährige Rosenkavalier hat dabei Glück: Gleich fünf Frauen tragen in der neun Staffel (läuft seit Mittwoch, 8. Januar bei RTL) tragen den gleichen Namen: Jenny. Das brachte den 29-jährigen Münchner schon zumindest bei der Vorstellung erstmal zum Lachen.

Nicht nur die Namen in diesem Jahr ähnlich - auch zwei Kandidatinnen sehen nahezu identisch aus. Die Zwillinge Laureen und Isabell Pallmann (28) wollen Sebastian Preuss erobern. Doch der ist davon gar nicht begeistert, äußert in der Sendung Bedenken, dass es zu einem Familienstreit kommen könnte - und schickt die beiden gleich in der ersten Runde nach Hause.

Einen schöneren Moment erlebte dafür Kandidatin Wioleta: Sie erhielt die allererste Rose des Bachelors. Preuss begründete die Wahl mit: "Das war für mich heute mein erstes Treffen und ein sehr besonderer Moment."

RND/lob