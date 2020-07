Bachelor Andrej Mangold über “Sommerhaus der Stars”: “Geisteskrank und nicht von dieser Welt”

Anzeige

Anzeige

Es klingt nach Stunk, Streit und jeder Menge Spaß für die Fernsehzuschauer: Bachelor Andrej Mangold hat über seine Zeit im “Sommerhaus der Stars” ausgepackt. In einer Instagram-Story sagt der 33-Jährige: “Das war geisteskrank, psychopathisch und nicht von dieser Welt”, fasst er zusammen. Manchmal sei es zwar langweilig geworden, trotzdem kündigt er an: “Was da passiert ist... Ihr werdet euren Augen nicht trauen, euren Ohren nicht trauen. Seid wirklich gespannt, da ist einiges abgegangen. Kranke Welt, Leute.”

Doch bis die Zuschauer sehen können, was genau der Bachelor aus dem Jahr 2019 meint, dauert es wohl noch. Wie die “Bild” in ihrer Montagsausgabe berichtet, wird “Das Sommerhaus der Stars” wohl erst im Herbst ausgestrahlt. Da die Mitarbeiter von Schnitt und Bildbearbeitung im Homeoffice seien, dauere es länger, alles zu koordinieren und zusammenzustellen, zitiert die Zeitung einen Insider. Erst ab September soll die Sendung, die coronabedingt in Bocholt in Nordrhein-Westfalen gedreht wurde, ausgestrahlt werden. RTL hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Andrej Mangold spricht von einer Grenzerfahrung

Anzeige

Auch für Mangolds Freundin, die Siegerin der Bachelor-Sendung 2019, Jennifer Lange war das Sommerhaus nicht immer einfach. Viele würden sagen, man wisse ja, worauf man sich einlasse, schreibt sie auf Instagram. “Ich muss sagen, die Nummer war schon härter, als ich sie eingeschätzt habe.” Mangold legt ebenfalls auf Instagram nach: “Es war wirklich eine Grenzerfahrung. Bei der Ausstrahlung werdet ihr ganz schön staunen, sowohl positiv als auch negativ”, schrieb er.