„Babylon Berlin“: Start der Dreharbeiten für vierte Staffel im Frühjahr geplant

Berlin. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel des 20er-Jahre-Krimis „Babylon Berlin“ sollen im Frühjahr 2021 starten. Aktuell stellten die Regisseure, Autoren und Autorinnen die Bücher dafür fertig, teilten die Produzenten am Freitag mit. Die Serie beruht auf den Romanen von Volker Kutscher, für die vierte Staffel soll dessen Werk „Goldstein“ Pate stehen: Es spielt im Sommer 1931 zur Zeit der Weltwirtschaftskrise.

In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. Regisseur Achim von Borries hatte in der Vergangenheit gesagt, die Serie solle bis zum Jahr 1933 erzählen und dann zu Ende gehen. Danach sei mit dem „Babylonischen“ in Berlin Schluss gewesen.

Dritte Staffel lief gerade im Ersten

Am Donnerstag liefen im Ersten die letzten beiden Folgen der dritten Staffel von „Babylon Berlin“ - einer Produktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto für Das Erste, Sky und Beta Film.