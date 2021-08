Teilnahme an „Querdenken”-Demo: Sky hält an Volker Bruch fest

Anzeige

Berlin. Wie reagiert man auf die politischen Aktivitäten von Volker Bruch? Der Pay-TV- und Streaminganbieter Sky hat offenbar eine Lösung für sich gefunden: Aussitzen, abwarten, keine Stellung beziehen. Man kommentiere „politische Aktivitäten und Haltungen” von Schauspielerinnen und Schauspielern nicht, „solange sie im Einklang mit geltenden Regeln stehen”, teilt eine Sprecherin auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit. „Die Dreharbeiten der vierten Staffel von ‘Babylon Berlin’ laufen seit Beginn wie geplant und sind hiervon nicht betroffen.”

Es ist nahezu die wortgleiche Antwort wie sie auch die Produktionsfirma ARD Degeto einst mitgeteilt hatte, der öffentlich-rechtliche Kooperationspartner von Sky bei der Erfolgsserie „Babylon Berlin”. Damals, vor drei Monaten, als der Schauspieler Volker Bruch einen Mitgliedsantrag bei der „Querdenker”-Partei „Die Basis” gestellt hatte. Kurz zuvor hatten er und viele namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler mit der umstrittenen Aktion „Alles dicht machen” für Aufsehen gesorgt. Viele von ihnen distanzierten sich später von der Aktion - Volker Bruch nicht.

Seitdem ist jedoch viel passiert. Fischte Bruch vor ein paar Monaten noch im Dunstkreis der „Querdenken”-Bewegung, ist er mittlerweile offenbar mitten im Getümmel angekommen. Am Sonntag lief Bruch nach eigenen Angaben bei einer Demo in Berlin mit. Mehrere Kundgebungen waren an dem Tag verboten worden, darunter eine der Initiative „Querdenken 711”. Trotzdem hatten sich mehrere Tausend Menschen in der Hauptstadt versammelt, es herrschte hohes Aggressionspotenzial, wie Journalistinnen und Journalisten vor Ort berichteten. Demonstrierende durchbrachen wiederholt Polizeiketten, rund 600 Festnahmen oder vorübergehende Festnahmen habe es gegeben, so die Polizei - auch Angriffe auf Medienvertreterinnen und -vertreter sowie auf Polizeibeamtinnen und -beamte waren in Videos zu sehen.

Keine Abgrenzung von rechts

Bruch machte seine Demo-Teilnahme in einem Video-Interview mit dem Arzt Paul Brandenburg öffentlich, der in den sozialen Netzwerken seit Monaten die Corona-Maßnahmen kritisiert. Er habe in den vergangenen Wochen verfolgt, was in „Europa passiert ist”, so Bruch. Beispielsweise in Frankreich waren zahlreiche Impfgegnerinnen und -gegner auf die Straße gegangen. Die Demo in Berlin habe er sich „angucken” wollen, weil er noch „nie auf einer Demo war zu dem Thema”, so Bruch. Später sei er dann in einem Zug mitgelaufen - „und da war dann super Stimmung”, so der Schauspieler.

Bruch spricht in dem Interview von „zehntausenden” Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nach Schätzungen der Polizei waren es nur etwa 5000. Die Stimmung sei „toll” gewesen und „so friedlich”, betont Bruch. Das Publikum sei „querbeet” gewesen und „auf jeden Fall links geprägt”. Die Gewalt hingegen sei laut Bruch ausschließlich von der Polizei ausgegangen: „Dass da mit so einer Aggression dagegen vorgegangen wird, das ist höchst problematisch”, so der Schauspieler.

Problematisch dürfte allerdings auch die Teilnahme eines bekannten Schauspielers an einer Demo der „Querdenker”-Szene sein - nicht zuletzt wegen seiner Vorbildfunktion. Volker Bruch könnte das wissen. Seit Beginn der Corona-Pandemie waren die Kundgebungen immer wieder in die Kritik geraten, weil auch zahlreiche Rechtsextreme an den Demonstrationen teilgenommen hatten - und dies von den Veranstaltenden und Teilnehmenden auch so geduldet wurde. Im August 2020 hatten Teilnehmende einer Demo versucht, den Reichtstag in Berlin zu stürmen.

Video Das Ende einer Liebe: Wie YouTube gegen Verschwörungsideologen vorgeht 8:00 min Die Videoplattform YouTube hat den Account der Stuttgarter Querdenken-Bewegung gelöscht. Es ist nicht der erste Fall dieser Art. © RND

Foto mit radikalem „Querdenker”

Die Hauptakteure der Bewegung verbreiten derweil seit über einem Jahr erfundene Geschichten über angebliche Todesfälle durchs Tragen von Masken, Impfschäden, die es so nicht gegeben hat oder krude Verschwörungsmythen wie etwa die vom angeblichen „Great Reset”. Viele dieser Erzählungen sind im Kern antisemitisch.

Volker Bruch tut all das nicht - das macht den Fall so kompliziert. Im Interview mit Paul Brandenburg distanzieren sich beide zumindest indirekt von der radikalen „Querdenken”-Szene, spielen aber die Verbindungen der Bewegung zu rechtsextremen Teilnehmern gleichzeitig herunter. Brandenburg beispielsweise spricht von einem “angeblichen Sturm auf den Reichstag”, die damaligen Täter bezeichnet er als “Verwirrte” oder “Straftäter” - als hätten sie mit der Szene gar nichts zu tun. Zudem verstehe er nicht, warum eigentlich “Antifaschisten gegen die Kritiker der Corona-Politik” demonstrierten - ohne zu erwähnen, dass unter diesen „Kritikern” eben auch zahlreiche Rechtsextreme sind.

Volker Bruch widerspricht Brandenburg nicht. Vielleicht auch deshalb, weil der Schauspieler inzwischen kein Problem mehr damit zu haben scheint, sich offen mit radikalen Vertretern der Szene zu zeigen. Das zumindest legt ein Bild nahe, das am Wochenende das vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Magazin “Compact” auf der Plattform Telegram teilte. Es zeigt Bruch Seite an Seite mit dem Verschwörungsideologen Anselm Lenz.

Der Mann, der den Umsturz fordert

Lenz ist Herausgeber der Zeitung „Demokratischer Widerstand”. Sie wird auf Demonstrationen verteilt, landet aber auch mal ungefragt in Briefkästen. Die Zeitung positioniert sich gegen die Maskenpflicht, verbreitet Verschwörungserzählungen über Microsoft-Gründer Bill Gates und fordert die Abschaffung des Rundfunkbeitrags, wie der WDR analysiert.

Lenz selbst hatte 2020 die sogenannten Hygienedemos auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ins Leben gerufen. Das, was er selbst auf diesen Kundgebungen sagt, klingt wie der Plan eines Umsturzes. „Was wir seit einem Jahr erleben, ist ein totalitärer Übergriff und den akzeptieren wir nicht”, zitiert der rbb Anselm Lenz auf einer „Querdenken”-Demonstration in Stuttgart am Ostersamstag dieses Jahres. “Das, was wir hier machen, müssen wir auch weiterhin tun, und dürfen nicht aufhören es zu tun. Dann gibt es auch eine gute Chance, dass wir dieses verfassungsbrüchige Regime hinwegfegen werden.” Die Rede wurde seinerzeit über zahlreiche Online-Kanäle verbreitet.

Mit diesem Mann posiert jetzt also Volker Bruch, Seite an Seite. Auf dem von „Campact” veröffentlichten Bild zeigt Bruch lächelnd auf Lenz’ „Querdenker”-Zeitung „Demokratischer Widerstand”, die dieser werbend in der Hand hält. In der Titelgeschichte ist von von einem “Maskenregime” zu lesen, dessen “ausgemachtes Ziel (...) die Transformation der Demokratie in eine Diktatur” sei, zitiert n-tv.

Die ARD und auch die Produktionsfirma von „Babylon Berlin”, X-Filme Creative Pool, wollen das Bild offenbar nicht kommentieren. Eine entsprechende RND-Anfrage blieb bislang unbeantwortet, ebenso wie eine Anfrage beim Management von Volker Bruch.

Applaus aus der “Querdenker”-Szene für “Alles dicht machen”

Der Schauspieler hatte erstmals im April 2021 mit seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Aktion “Alles dicht machen” appellierte er sarkastisch an die Bundesregierung: „Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. (...) Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben.” Konkreter wurde Bruch zunächst nicht.

Kritikerinnen und Kritiker hatten den Schauspielerinnen und Schauspielern seinerzeit vorgeworfen, Pflegekräfte und Corona-Erkrankte zu verhöhnen, zumal die Infektionsraten und die Belastung der Intensivstationen zu diesem Zeitpunkt hoch waren. Applaus erntete die Aktion nicht zuletzt in der radikalen „Querdenken”-Szene.

Bruch tritt in „Querdenker”-Partei ein

Bruch hatte damals erklärt, Kritik sei „nicht nur für uns Künstler wahnsinnig wichtig, sondern auch für die Politik. Sie ist eine Form der Rückmeldung, die es ermöglicht, nachzujustieren”. Es gebe Leute, “die sich jetzt trauen, etwas zu sagen, weil wir das getan haben”. Gleichzeitig werde jetzt versucht, die Aktion und die Mitwirkenden in eine „undemokratische Ecke zu schieben”, beklagte Bruch.

Später wurde bekannt, dass der Schauspieler am Set von „Babylon Berlin” keine Maske trägt, was offensichtlich unter Kolleginnen und Kollegen für Unmut sorgte. Die Produktionsfirma X Filme Creative Pool bestätigte seinerzeit dem RND: „Volker Bruch verfügt über eine ärztliche Befreiung vom Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.”

Auch Bruchs Eintritt in die „Querdenker”-Partei „Die Basis” sorgte offenbar hinter den Kulissen für Unmut. Die Partei zeigt sich nach rechts offen - auf der Website erklärt sie beispielsweise selbst, dass Doppelmitgliedschaften der Basis „zu allen im Bundestag vertretenen Parteien” bestünden. Auch die Veröffentlichungen mancher Führungsmitglieder der Partei in den sozialen Medien lassen Zweifel an einer ernsthaften Abgrenzung zu rechten und rechtsextremen Ideologien aufkommen. Im Internet fällt Die Basis unter anderem mit zweifelhaften Medizintipps gegen das Coronavirus auf.

Keine Konsequenzen

Im Interview mit Paul Brandenburg beklagt Volker Bruch nun eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. „Die Konsequenzen sind so brutal und so heftig für meines Erachtens vollkommen legitime Standpunkte, dass das einen ganz unguten Beigeschmack bekommt. Und da sind die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch beteiligt, aber nicht nur”, so Bruch.

Was der Schauspieler nicht erwähnt: Für ihn selbst hat sein Engagement im Kreise der „Querdenker”-Szene bislang offenbar nicht die geringste Konsequenz gehabt. Die aktuelle Staffel „Babylon Berlin” wird derzeit am Schloss Drachenburg in Königswinter (NRW) gedreht, und daran soll sich offenbar auch nichts ändern.

Ob es Gespräche mit dem Schauspieler über seine politischen Aktivitäten oder Aussagen gegeben habe, will keine der angefragten Produktionsfirmen auf Anfrage beantworten.