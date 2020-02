Auszeichnung: “Tatort”-Kommissar Axel Milberg bekommt Hörbuch-Sonderpreis

Anzeige

Anzeige

Köln. Schauspieler Axel Milberg ("Tatort") wird für seine herausragenden Leistungen als Interpret von Hörbüchern ausgezeichnet. Der 63-Jährige - vielen "Tatort"-Fans bekannt als Kommissar Klaus Borowski aus Kiel - wird mit dem Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises 2020 geehrt, wie die Jury am Donnerstag in Köln mitteilten. Zur Begründung hieß es, Milberg gestalte seine Rollen in Hörbüchern "mühelos und leidenschaftlich". "Mit Enthusiasmus, Emotion und dem Einsatz unzähliger stimmlicher Facetten" erobere er die Charaktere.

ZUM THEMA So war die Trauerfeier für Jan Fedder im Hamburger Michel

Die Sonderauszeichnung wird seit 2012 alle zwei Jahre vom Verein Deutscher Hörbuchpreis vergeben. Milberg ist der fünfte Preisträger. Die Ehrung erfolgt am 10. März und eröffnet traditionell das Literaturfestival "Lit.Cologne". Gastgeber ist der WDR.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Arbeit an Hörbüchern ist "harte Arbeit"

Milberg sagte zu der Auszeichnung, das Arbeiten an Hörbüchern sei "harte Arbeit". Acht Stunden lang starre man in einem engen Studio ohne Fenster auf DIN-A4-Seiten. "Aber es ist auch eine wirklich aufregende Sache, nur durch Worte und Vorstellungskraft eine unsichtbare Welt sichtbar zu machen."

RND/dpa