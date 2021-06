Auszeichnung des Bunds Deutscher Architekten: RND Newsroom ist Vorzeigeobjekt

Anzeige

Der Bund Deutscher Architekten Hannover (BDA) zeigt erstmals vor dem Rathaus in Hannover eine Auswahl der besten Arbeiten seiner Mitglieder aus den vergangenen Jahren. Eines der Vorzeigeprojekte: Der moderne Newsroom des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), in dem von Hannover aus die überregionalen Nachrichten für mehr als 60 Tageszeitungen und zahlreiche Webportale produziert werden. Das RND ist Teil der Madsack Mediengruppe.

Gemeinsam mit dem Madsack-Architekten Jörg Kairies und dem Team des zentralen Madsack-Baumanegements hat Ulrich Schulz vom hannoverschen Architekturbüro LSM das Design für den Newsroom entworfen. Es entstand in einem Gebäudeteil, das früher vom Druckbereich genutzt worden war.

Auf mehr als 2000 Quadratmetern arbeiten hier nun Journalistinnen und Journalisten zusammen mit Kaufleuten in offenen Teamstrukturen. An einem zentralen Tisch, liebevoll „Ufo“ genannt, laufen alle Informationen zusammen. „Es war spannend zu sehen, welche Herausforderungen der Wandel eines Medienunternehmens vom ursprünglich reinen Zeitungshaus zu einem digitalen Medienbetrieb auch für die Raumstruktur mit sich bringt“, sagt LSM-Architekt Schulz über die anspruchsvolle Planungsaufgabe.

19 Objekte vor Rathaus zu sehen

Normalerweise ist die Ausstellung der besten lokalen Architekturprojekte beim sogenannten BDA-Schaufenster jeweils im Dezember in eigens dafür vorgesehenen Räumlichkeiten zu sehen. Weil das wegen Corona nicht funktionierte, ist der Architektenbund in die Offensive gegangen.

So sind die 19 ungewöhnlichsten Planungen jetzt als Open-Air-Spektakel auf Hannovers Trammplatz vor dem Rathaus inszeniert. Es ist zugleich Auftakt für eine Reihe von Architekturveranstaltungen in Hannover, die am Sonntag, 27. Juni, in den Tag der Architektur münden.

Bis Samstag ist die Installation vor dem Rathaus in Hannover frei zugänglich. Mehr zur Ausstellung lesen Sie bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.