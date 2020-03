Auf Dauersendung trotz Corona: Wie meistern Radio- und Fernsehsender den Ausnahmezustand?

Anzeige

Anzeige

Hannover. Dass Deutschland gerade mit einer ernsthaften Pandemie zu kämpfen hat, davon ist auf vielen Radiostationen – zumindest was die Musik angeht – kaum etwas zu spüren. Wie eh und je scheppert Kylie Minogues “Can’t get you out of my head” aus den Boxen – und auch auf die alltägliche Morningshow-Comedy verzichten viele Sender in diesen Zeiten nicht.

Und dennoch: Die Corona-Krise stellt auch die deutschen Radiosender gehörig auf den Kopf. Der Ton on air wird ernster – und spätestens seit dem Wochenende ist nichts mehr wie vorher. Die Nachrichten- und Unterhaltungsredaktionen der Sender stehen vor Herausforderungen, die in dieser Form noch nie da gewesen sind: Mitarbeiter müssen von zu Hause aus arbeiten, doch der Livebetrieb muss uneingeschränkt weiterlaufen. Wie klappt das?

Moderatoren im Homeoffice

Wer etwa derzeit das Jugendprogramm N-Joy des Norddeutschen Rundfunks einschaltet, der hört dort zwar am Nachmittag die gewohnte Doppelmoderation von “Nina und dem Haacke” – doch beide Moderatoren sitzen getrennt voneinander. Der eine im Homeoffice, die andere im Studio. “Nächste Woche wird getauscht”, erklären die Moderationspartner on air. “Wir nehmen die Situation sehr ernst."

Die Homeoffice-Regelung gilt derzeit für die meisten Mitarbeiter des NDR, erklärt Sprecherin Iris Bents gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Für alle, die nicht unmittelbar für die Erstellung und Produktion, Präsentation und technische Abwicklung der Sendung benötigt werden”, so Bents. “Musikredakteurinnen und -redakteure stellen die Programme zuhause zusammen, Planung und Vorbereitung sind teilweise nach Hause verlegt. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen in Schichten eingeteilt, die einerseits den Betrieb gewährleisten, andererseits die Kontakte minimieren.”

Zudem seien Schreibtische und Arbeitsplätze auf Abstand gestellt worden, damit die gegenseitige Infizierung reduziert werde. Zu Redaktionskonferenzen treffe sich nur noch ein Kernteam, alle anderen schalten sich per Video oder Telefon zu. “Es gilt, Infektionsketten zu unterbinden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und den Programmbetrieb aufrecht zu erhalten”, so Bents.

Anzeige

Video Bayern kündigt Ausgangsbeschränkungen an 2:27 min Söder hat am Freitagmittag ein bayernweites Ausgangsverbot ausgesprochen, dies wird voraussichtlich für zwei Wochen gelten. © Matthias Schwarzer/Reuters

Homeoffice stört das “kreative Produkt”

Anzeige

Ein ähnliches Bild zeigt sich etwas weiter westlich, in Oberhausen. Das Team von Radio NRW hat als Rahmenprogrammanbieter Verantwortung für gleich 45 nordrhein-westfälische Lokalradios – von Paderborn bis Aachen. Höchste Priorität sei derzeit, deren Sendebetrieb aufrecht zu halten, erklärt Sprecherin Ina Pfuhler. Um die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, arbeitet ein Großteil derzeit von Zuhause – im Sender selbst stemmt ein reduziertes Team unter erhöhten Hygienemaßnahmen den Sendebetrieb.

Das sei gar nicht so einfach, denn: “Ein Radioprogramm ist auch immer ein kreatives Produkt”, erklärt Pfuhler. “Der normale Senderalltag lebt davon, dass man sich Face-to-Face gegenübersitzt und gemeinsam im Team die Planungen für den Tag bespricht und Programmideen entwickelt. Das ist natürlich im Moment in dieser Form so nicht möglich.”

Dennoch biete die Digitalisierung viele Möglichkeiten, vieles davon zu kompensieren – etwa mit Videokonferenzen. Einschränkungen im Programm gebe es kaum. Nur in der Nacht greife man in den Nachrichten derzeit auf das Nachrichtenangebot der dpa zurück - "um die personellen Ressourcen ein wenig zu schonen”, erklärt Pfuhler.

ZUM THEMA Kommen Ausgangssperren? Das planen die Bundesländer

Krisenstab “auf höchster Ebene”

In Köln, bei den Radiosendern des WDR, habe Intendant Tom Buhrow mit der Geschäftsleitung einen Krisenstab “auf höchster Ebene einberufen”, erklärt Sprecherin Kritistina Bausch. “Die Redaktionen und Abteilungen arbeiten soweit wie möglich mit zwei Teams – eines im WDR, das andere im Homeoffice. Konferenzen und Besprechungen finden per Telefonkonferenz oder Videoschalte statt, kleinere Büros sind nur noch mit einer Person besetzt. Dienstreisen und Seminare sind bis auf weiteres ausgesetzt.”

Anzeige

Im Programm soll sich die neue Situation jedoch nicht bemerkbar machen. “Wir bündeln in bestimmten Bereichen Kapazitäten”, erklärt Bausch. Diese würden ohnehin frei werden – zum Beispiel, weil Veranstaltungen nicht mehr stattfinden und diverse Großereignisse abgesagt wurden.

“Sehr heftige, lange Tage”

Der Livebetrieb in Zeiten von Corona muss allerdings nicht nur im Radio weitergehen. Einige deutsche Fernsehsender senden seit den Entwicklungen praktisch in Dauerschleife live durch – darunter der Nachrichtensender WELT. Hier habe man schon früh begonnen, die meisten Mitarbeiter ins Homeoffice zu verlegen, erklärt Sprecherin Kristina Faßler. “Das waren und sind – auch für alle, die mit IT zu tun haben – sehr heftige, sehr lange Tage”, so Faßler. Derzeit sei man nur mit einigen Mitarbeitern im Sender, die unbedingt vor Ort sein müssten – persönliche Meetings seien grundsätzlich abgesagt.

Dabei sei man auch auf Schwierigkeiten gestoßen: “Der Markt für Laptops etc. ist derzeit leergefegt”, weiß Faßler. Im Sender habe man glücklicherweise bereits viel moderne Technik besessen, die sich fürs Homeoffice eigne. “Wir waren zudem schnell und haben auch weniger mobile Technik ins Homeoffice verlagert.”

Auch bei der RTL-Gruppe, zu der auch der Nachrichtensender Ntv gehört, gebe es derzeit durch Corona keine Einschränkungen im Programm. “Die für den Betriebsablauf kritischen Abteilungen, wie etwa die Sendeabwicklung, wurden zur Sicherheit räumlich geteilt”, erklärt Sprecherin Kerstin Jaumann. “So vermeiden wir unnötige Durchmischung unserer Teams und unnötige gleichzeitige Anwesenheiten, sodass wir immer auf ein gesundes Team zurückgreifen können.” Die restlichen Teams arbeiten auch bei der Mediengruppe RTL im Homeoffice.

Anzeige

Und was, wenn der Notfall eintritt?

Doch was, wenn doch der Notfall eintritt? Wenn ein Großteil der Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt und ausfällt? Beim Nachrichtensender WELT gebe es dafür Notfallpläne. “Die haben wir in den letzten Wochen entwickelt – detailliert und für mehrere Stufen”, erklärt Kritina Faßler. “Bisher gehe ich davon aus, dass wir die Berichterstattung aufrecht erhalten können.”

Im NDR gibt es laut Iris Bents ein “mehrstufiges Notfall- und Havariekonzept”. “Dies sieht vor, dass zunächst die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den NDR Programmen weiter intensiviert wird. Ziel ist es, dass die NDR Programme so lange wie eben möglich ihr eigenständiges Programm mit umfassender Information sowie hilfreichem Serviceangebot rund um die Corona-Krise senden können”, erklärt sie. Sollten alle Stricke reißen, könne der NDR Hörfunk aber auch Programme zusammenzulegen, um das Programm zu gewährleisten.

Bei Radio NRW in Oberhausen könne man im Notfall auf die Kompetenz der 45 Lokalradios zurückgreifen. Bisher sei man aber guter Dinge, dass man die nächsten Wochen auch gesund meistern werde.