Actionfilm „Asphalt Burning“ (Netflix): Sinnfrei, aber unterhaltsam

Sie ist es tatsächlich: Wencke Myhre, die in „Asphalt Burning“ eine Gastrolle spielt. Der Film ist der dritte Teil der „Børning“-Reihe, die in ihrer Heimat Norwegen sehr populär ist. Jetzt wollen die Macher auch den deutschen Kinomarkt erobern und haben dafür zahlreiche hier bekannte Schauspieler engagiert. Dann ist jedoch Covid-19 dazwischengekommen, und der Film läuft bei Netflix.

Ein bisschen schaut Hallvard Bræins Streifen aus wie der kleine Bruder der „Fast and Furious“-Serie. Es geht also um schnelle Autos, und wilde Stunts, die nicht so perfekt sind wie beim US-Vorbild. Das macht den provinziellen Charme dieses Spektakels aus, dessen Story ziemlich hanebüchen ist.

Darin will der norwegische Autotuner Roy (Anders Baasmo Christiansen) mit seinem 67er Mustang das Herz seiner Verlobten Sylvia (Jenny Skavlan) zurückgewinnen. Hinter ihr her ist aber auch die Deutsche Robyn (Alexandra Maria Lara) mit ihrem Porsche. So beginnt eine Hetzjagd durch halb Nordeuropa.

Streckenweise ist die sinnfreie Story überraschend unterhaltsam, und dann ist da ja noch Wencke Myhre im knallroten Gummiboot.

„Asphalt Burning“, bei Netflix, 100 Minuten, Regie: Hallvard Bræin, mit Anders Baasmo Christiansen, Alexandra Maria Lara