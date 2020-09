Arnold Schwarzenegger gibt sein TV-Debüt in einer Spionage-Serie

Anzeige

Der Terminator wird zum Spionage-Papa: Arnold Schwarzenegger (73) gibt in einer neuen Serie sein TV-Debüt. Laut des Branchenblatts “Variety” produziert der Schauspieler die jeweils einstündigen Folgen selbst und übernimmt die Hauptrolle. In der Abenteuer-Show geht es demnach um ein Vater-Tochter-Team, das in der internationalen Spionage tätig ist. Wer Schwarzeneggers Tochter spielt, ist bislang noch nicht bekannt. Die Serie werde zurzeit diversen Streamingdiensten angeboten.

Schwarzenegger hatte zuletzt im letzten Teil von “Terminator” vor der Kamera gestanden. In einem Interview aus der vergangenen Woche mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte er klar gemacht, dass er erst wieder arbeiten will, wenn das Set wirklich Corona-sicher ist: “Ich muss besonders vorsichtig sein, weil ich wegen meiner Gesundheitsprobleme zu einer Risikogruppe gehöre. Ich hatte zwei Operationen am offenen Herzen, weil ich einen vererbten Herzklappenfehler habe. Meine Mutter und meine Großmutter hatten das auch. Deshalb muss jemand wie ich immer besonders vorsichtig sein, sich nicht anzustecken.” Als Executive Producer seiner eigenen Serie kann er nun persönlich für seine Sicherheit garantieren.